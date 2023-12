Gustavo Quinteros vive días claves para su continuidad en Colo Colo. El entrenador santafesino aún no renueva su vínculo para la próxima temporada y tiene pendiente una charla con la dirigencia de Blanco y Negro.

Al interior de la sociedad anónima existen dos bloques y el club, sectores que influyen en la toma de decisiones. Aníbal Mosa en reiteradas ocasiones expresó su deseo para la continuidad del DT. El bloque Vial y el Club Social y Deportivo Colo Colo también tienen una voz importante dentro del directorio en la definición de la continuidad del proceso.

Al DT le consultaron si no siente que desde el bloque Vial se han demorado más de la cuenta o si derechamente no lo quieren. Gustavo Quinteros aclaró que mantiene una buena relación con todos los sectores que integran la mesa de la concesionaria.

“Eso habría que preguntárselo a los directores. Tengo una gran relación tanto con Aníbal Mosa… con Aníbal Mosa llegué como entrenador, estaba Marcelo Espina como gerente. Después pasó (Edmundo) Valladares, excelente persona también. Ahora está (Alfredo) Stöhwing. Con todos tengo una excelente relación”, expresó el entrenador del primer equipo de los Albos.

El DT siente que su trabajo está bien valorado: “Más allá de esta posible demora, creo que cada uno de ellos como presidentes, han valorado lo que hemos hecho, en el momento que llegamos y donde estamos dejando al equipo después de una temporada dura, difícil y el proceso que se ha hecho”.

Gustavo Quinteros asegura tener buena relación con todos los sectores de Blanco y Negro (Foto: Photosport)

Gustavo Quinteros asegura que todos en Colo Colo saben lo que piensa

El entrenador del Cacique se refirió a lo que viene respecto a si sigue en la institución. Sobre aquello, cree que los directores están en el proceso de análisis: “El tema de continuidad o no, hay que ver. Creo que cada director o la dirigencia en general estará analizando lo que van a hacer el año que viene, el proyecto deportivo, a dónde apunta, a dónde quieren llegar, etc”.

“Eso de esperar o la demora, depende. El año pasado tenía una renovación automática, entonces no se habló del tema. Pero a veces se espera hasta terminar la temporada para analizar, evaluar, pensar, ver presupuestos, ver presupuestos para el equipo, incorporaciones, dónde se quiere llegar”, complementó.

Gustavo Quinteros aclara que todos en el equipo conocen su forma de pensar: “Tanto Daniel Morón, que tengo una muy buena relación, como el presidente, los directores, saben realmente lo que yo pienso. Estarán elaborando un proyecto y en la reunión que supuestamente se va a llevar a cabo, se sabrá”.

El estratega no muestra preocupación por la tardanza: “No siento nada, no me preocupa la demora, si hubiésemos hablado antes, a lo mejor yo decía ‘vamos a esperar a ver cómo terminamos’”.

Por último, espera tener la reunión como monarca de la Copa Chile: “Los dirigentes están esperando. Hay que esperar hasta después del partido. Esperemos que sea como campeón y que podamos tener esa reunión y después ver las intenciones de la dirigencia. Hoy lo más importante para el club, para el hincha, para nosotros como profesionales jugadores y cuerpo técnico, es el proyecto deportivo, los objetivos y todo eso. Eso pasa a ser lo más importante más allá del entrenador”.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Magallanes por la final de la Copa Chile?

El Cacique se enfrentará al Manojito de Claveles este miércoles 13 de diciembre a las 19:00 en el estadio Tierra de Campeones en Iquique.