Darío Lezcano no fue citado para el encuentro de Colo Colo ante Huachipato en el estadio Monumental. El delantero paraguayo de 32 años llegó al estadio Monumental a ver el compromiso de sus compañeros y aprovechó de explicar su situación.

El ‘9’ asegura que aún la directiva aún no define su salida, pero deja claro su deseo de partir. “No todavía, pero ayer hablé con (Daniel) Morón y con el profe. Me quiero ir, el profe me dijo que no me va a tener en cuenta, entonces estamos viendo. Como es hoy el partido, creo que mañana (llegará la respuesta)”.

Lezcano tiene como objetivo sumar minutos, algo que no podría hacer en el Monumental. “Estoy negociando para ver una posibilidad de que me dejen ir, porque yo quiero jugar”.

Además aclaró que hay un esfuerzo económico de su parte y que “se mantiene” el ofrecimiento de Emelec, club que oferta por un préstamo del futbolista paraguayo.

Darío Lezcano quiere partir de Colo Colo (Foto: Photosport)

Darío Lezcano asegura que Gustavo Quinteros dice algo que no es cierto

El ariete Darío Lezcano se fue con todo contra Gustavo Quinteros al relatar la explicación que le dio el DT por no darle minutos. “Supuestamente no estoy físicamente bien”.

Incluso aseguró que en su relato el entrenador está faltando a la verdad al decir que no está en condición física. “No es cierto”, remató el ex internacional con la Selección de Paraguay.