En medio de un difícil mercado de fichajes, Colo Colo podría ver la partida de otro de sus futbolistas de cara a la temporada 2026. Uno de los que fue titular indiscutido en años anteriores, hoy tendría los días contados en Macul al no ser prioridad para el técnico Fernando Ortiz.

Se trata de Marcos Bolados. El antofagastino llegó en 2016 al estadio Monumental, pero tras un breve paso por Universidad Católica en 2018, el extremo de 29 años volvió a los albos donde mantuvo una continuidad con altos y bajos.

Ahora, y según apunta RedGol, el delantero no figura entre las prioridades del técnico albo, Fernando Ortiz, por lo que integra la nómina de jugadores con opciones de partir a préstamo, pese a que el futbolista mantiene vínculo vigente con Blanco y Negro hasta fines de 2026.

De acuerdo al citado medio, Bolados tiene una opción de reforzar a O’Higgins. “El Capo de Provincia necesita con urgencia reforzarse para jugar la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Bahía, y por ahora es el único club de la Liga de Primera que no suma contrataciones para 2026”, apunta RedGol.

Por el momento, la situación se encuentra en etapa de negociaciones, y en caso de concretarse, Colo Colo verá partir otra opción en ataque tras las salidas de Salomón Rodríguez y Alexander Oroz, quien fue confirmado en Deportes La Serena.

