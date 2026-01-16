En Colo Colo se viven horas decisivas para lo que puede ser su temporada 2026, en la que los dirigidos por Fernando Ortiz podrían recibir una noticia que podría cambiar todo para lo que es este año, en el que los ‘Albos’ esperan poder mejorar su versión de lo que fue el 2025.

En las últimas horas, el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN soltó un tremendo bombazo que vincula al ‘Cacique’ y que tiene como gran protagonista al delantero Lucas Cepeda, quien podría estar viviendo sus últimos días como jugador de Colo Colo, ya que puede partir al extranjero.



“A mí no me descartan que en los próximos días llegue una oferta formal, concreta por Cepeda, no tengo el mercado aún, pero me dicen, ojo, atención y cuidado”, parte señalando Alvarado.

Agregando a esto, el comunicador indicó que en las entrañas de Colo Colo están preparados a que pueda llegar una oferta por Lucas Cepeda en los próximos días, lo que puede significar una inminente partida del crack del ‘Cacique’.

Cepeda podría vivir sus últimos días en Colo Colo | Foto: Photosport

“Lo de Lucas Cepeda no es 100% seguro que se quede durante la primera parte del año, porque están esperando una oferta, que Colo Colo sabe que en cualquier momento puede llegar de manera formal”, remarca.

Concluyendo, Alvarado indica que estas próximas horas podrían ser muy importantes dentro de Colo Colo por el futuro de Lucas Cepeda, quien espera por una oferta del exterior para dar un gran salto en su carrera.

“Hay que ver si esa oferta seduce a la dirigencia de Blanco y Negro, si pagan la clausula, ahí no se podría hacer mucho, pero me dicen ‘ojo, no asegures tanto la permanencia de Lucas Cepeda, porque todavía se analiza una posible salida’”, cerró.

En Síntesis