Llegó el momento de hacer los resúmenes de fin de año y en Colo Colo tuvieron una compleja temporada en su año centenario, donde el equipo no cumplió ninguno de los objetivos y menos obtuvo algún título.

El Cacique quedó rápidamente eliminado en fase de grupos de Copa Chile, lo mismo en Copa Libertadores, sumándose la tragedia del 10 de abril en el Estadio Monumental.

No pudo defender el título de la Liga de Primera ni tampoco la Supercopa, donde cayó por 3-0 ante su archirrival, Universidad de Chile.

Para terminar la desastrosa campaña, el equipo que dirige Fernando Ortiz no pudo clasificar a Copa Sudamericana, por lo que el próximo año solo competirá en el medio local.

Cabe recordar que en agosto hubo cambios en la dirección técnica de los albos, con la salida de Jorge Almirón, luego dos partidos bajo el interinato de Hugo González y Luis Pérez, para cerrar con el Tano Ortiz, quien seguirá para 2026.

En medio de todo este caos, de todos modos hay algunas figuras que son para destacar en Colo Colo, que alcanzan para completar el podio que armó BOLAVIP, siendo de lo más rescatable en una bochornosa celebración de los 100 años del Eterno Campeón.

El top 3 de Colo Colo este 2025:

1. Javier Correa

Quien se sube al primer lugar del podio es el goleador Javier Correa, quien pese a no tener una temporada brillante, de todas formas se las arregló para ser el máximo anotador del equipo, con 17 goles y cuatro asistencias en 35 partidos.

Una cifra no menor del delantero cordobés, quien por lejos fue el jugador más determinante de Colo Colo este 2025, incluso marcó tres tantos en Copa Libertadores. El resto fueron 11 conquistas en la Liga de Primera y otras tres en Copa Chile.

Javier Correa fue el máximo goleador del Colo Colo 2025. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

2. Vicente Pizarro

La medalla de plata se la cuelga una de las figuras más queridas por el hincha colocolino. Se trata del volante Vicente Pizarro, quien es uno de los capitanes del Cacique con tan solo 23 años.

El Vicho fue de los más regulares a lo largo de la temporada, explotando también su llegada al gol: sumó siete conquistas y seis asistencias este 2025.

Su actuación más destacada fue el 31 de agosto en el Superclásico 198, al convertir el gol del triunfo por 1-0 ante la U en el Monumental, siendo la única victoria del Popular en los derbis de este año.

Según datos de Transfermarkt, el hijo del histórico Jaime Pizarro disputó el 90% de los minutos y tuvo un 26% de participaciones en los goles de su equipo.

Vicente Pizarro fue el líder en asistencias de Colo Colo este 2025. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

3. Lucas Cepeda

Quien alcanzó a subirse al podio y se queda con la presea de bronce es el extremo Lucas Cepeda, quien irrumpió en la temporada 2024 y si bien no estuvo a la misma altura, destacó en un opaco Colo Colo 2025.

El formado en Santiago Wanderers pudo partir a mitad de año a River Plate de Argentina, pero finalmente se quedó y aportó con siete goles y cuatro asistencias en 38 partidos.

Al igual que el año pasado, fue el segundo máximo anotador del cuadro popular, pero en ese entonces se inscribió con una diana más.

Lucas Cepeda por segundo año consecutivo fue el segundo goleador del equipo. (Foto: Diego Martin/Photosport)

