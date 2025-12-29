Colo Colo comienza a tomar definiciones importantes de cara a la temporada 2026 y una de las zonas que sufrirá mayores movimientos será la delantera. Entre salidas casi seguras, descartes de peso y negociaciones abiertas, Fernando Ortiz empieza a perfilar el ataque con el que afrontará -el que podría ser- su primer año completo al mando del ‘Cacique’.

Una de las noticias que más ruido generó en Macul fue el descarte definitivo de Damián Pizarro. El delantero formado en casa, que milita en el fútbol europeo, fue bajado de plano como opción de refuerzo o al menos así lo aseguró Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong.

Damián Pizarro no volvería a Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

El periodista lanzó en su espacio la frase que cerró cualquier especulación: “Tiro la bomba… descartado Damián Pizarro“, dejando la puerta cerrada ante el eventual retorno del ‘Haaland de Macul’ quien se daba por cerrado hace algunos días.

Salidas prácticamente confirmadas en Colo Colo

En paralelo, el ‘Cacique’ debe resolver la situación de Salomón Rodríguez. El delantero no estaría considerado en el proyecto deportivo del ‘Tano’ para 2026 y en el club trabajan para destrabar su salida, idealmente a préstamo. Su continuidad aparece cada vez más lejana y su partida liberaría un cupo clave en ofensiva.

Otro nombre que genera expectación es el de Lucas Cepeda, cuya salida es prácticamente un hecho en este mercado. En Blanco y Negro asumen que el extremo dejará el club sí o sí, donde estos últimos días La Liga de España ha sonado como su más posible destino. Su partida obliga a los Albos a buscar nuevas variantes para el ataque, especialmente pensando en recambio y desequilibrio por las bandas.

En ese escenario surge con fuerza el nombre de Daniel “Popín” Castro. El goleador de Deportes Limache es el principal apuntado para reforzar la delantera y Colo Colo ya habría mejorado su propuesta inicial.

Popín Castro comienza a sonar cada vez con más fuerza en Colo Colo (Foto: Photosport)

Según trascendió, la nueva oferta rondaría los 500 mil dólares más el pase del joven Bastián Silva como parte de la operación, fórmula que busca acercar posiciones con el club limachino.

Una delantera llena de incertidumbres

Mientras tanto, Javier Correa protagoniza una situación que despertó rumores, luego de ser visto entrenando junto a Instituto en Argentina. Aunque desde el otro lado de la cordillera descartan una negociación formal, este solo hecho encendió las alarmas entre los hinchas del Popular. Por ahora, el delantero sigue siendo parte del plantel, aunque su futuro tampoco aparece completamente blindado.

Con este panorama, la ofensiva de Colo Colo para 2026 comienza a tomar forma entre certezas y apuestas. Sin Damián Pizarro, con la probable salida de Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda, y con la incertidumbre en torno a Correa, la llegada de “Popín” Castro asoma como una pieza clave para el nuevo proyecto.

Así, Fernando Ortiz enfrenta un desafío mayor: reconstruir el ataque casi desde cero, equilibrando experiencia, proyección y gol. El mercado aún no se cierra, pero en Macul saben que las decisiones que tomen en estas semanas marcarán el rumbo ofensivo del Cacique en la próxima temporada.

DATOS CLAVE

Damián Pizarro quedó descartado definitivamente como refuerzo tras la información revelada por Juan Cristóbal Guarello.

Lucas Cepeda dejará el club con destino probable a La Liga de España durante este mercado.