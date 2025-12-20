El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello no le deja pasar ni una al delantero Damián Pizarro y a su agencia de representación, luego de no poder adaptarse al fútbol europeo y que ahora estaría cerca de volver a Colo Colo.

El polémico comunicador apuntó al delantero de 20 años de lo que está sucediendo con el poco interés de los clubes del viejo continente en las nuevas figuras del balompié nacional, quienes no están teniendo salida en este mercado de fichajes.

Así lo comentó en su programa La Hora de King Kong, donde expuso la información que ha ido recibiendo desde Europa.

“Las cinco grandes (ligas) están completamente cerradas para el fútbol chileno. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro querido Damián Pizarro? Que Damián Pizarro es el último petardo del fútbol chileno para las ligas europeas importantes”, comenzó poniendo sobre la mesa.

“Después de lo de Damián Pizarro, que se pagó un coste alto, los clubes europeos, empezando por el italiano, dijeron no: ‘si esta es la figura del campeón chileno, la figura del equipo número uno, el mejor delantero chileno de los últimos 30 años, como dijeron, si esto es lo mejor que produce el fútbol chileno, nosotros no traemos más jugadores chilenos'”, agregó.

Esta situación estaría afectando a jugadores exportables como Lucas Cepeda de Colo Colo y Lucas Assadi de Universidad de Chile, según Guarello, quienes esperan dar el gran salto al primer mundo.

“Entonces, de rebote, les está llegando a todos los que pretenden ir: Assadi, veremos si sale algo, y Cepeda”, planteó el rostro de Canal 13 y Radio Agricultura.

Pero no quedó, pues dio a conocer que hasta el momento ni siquiera ha existido algún acercamiento por el extremo del Cacique.

“A mí me contó una fuente muy buena que yo tengo en Colo Colo, que no ha llegado nada por Cepeda. Todo lo que salga es humo, todo lo que salga es un intento de Vibra -agencia de representación- por tratar de moverlo, levantarlo y calentar la sopa. No ha llegado absolutamente nada por Cepeda”, reveló.

“Y mis amigos que trabajan en scouting y todas esas cosas, que en Europa están muy calientes con la historia de Damián Pizarro. ¿Esto es? No nos sirve. Un tipo que ni siquiera es citado a un equipo de la mitad de la tabla para abajo en Francia y esa era la estrella”, concluyó.

Lucas Assadi y Lucas Cepeda están viendo comprometidas sus chances de partir a Europa. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El pésimo presente de Damián Pizarro

Cabe recordar que Damián Pizarro fue vendido al Udiense por cerca de 3,8 millones de dólares, yéndose a la Serie A italiana a mediados de 2024. Pero luego de una temporada completa, solo sumó minutos en tres partidos, sin anotar goles.

Luego fue cedido a Le Havre de la Ligue 1 de Francia, donde le ha ido igual o peor, con solo dos presencias que suman 26 minutos, sin marcar y sin ser considerado por su entrenador.

Ahora suena para volver a préstamo a Colo Colo, donde en el Estadio Monumental ya iniciaron las gestiones para repatriarlo de cara al 2026.

En síntesis