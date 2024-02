Todos pensaban que la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato y el inicio de una nueva temporada de fútbol en nuestro país iba a ser una verdadera fiesta, pero esto no aconteció y fue un verdadero desastre por los temas extra futbolísticos.

Y es que el encuentro entre el Cacique y los Acereros tuvo que ser suspendido cerca del final por los hechos de violencia que protagonizó la barra del Cacique, en el codo norte del Estadio Nacional.

Ocho fueron las personas formalizadas. ¿Qué pasó con ellas?. Los barristas quedaron el libertad pero con algunas medidas cautelares, como la prohibición de asistir a estadios.

Siguen las repercusiones por los desmanes de los hinchas del Popular | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

DIEGO RIVAROLA GOLPEA LA MESA POR LOS INCIDENTES DE LA BARRA DE COLO COLO

Diego Rivarola, ex jugador de Universidad de Chile, en su rol como panelista de ESPN Chile fue más allá y pidió aplicar sanciones deportivas al Cacique por los incidentes en el coloso de Ñuñoa.

“A la mayoría no nos gusta esta situación, pero hay que aplicar castigos deportivos, no queda de otra. Es una de las medidas que hay que tomar, no puedes darle un partido por ganado a Colo Colo cuando su gente actúa de esta forma”, afirmó el ex goleador de los azules.

“Cuando pierdas un campeonato y veas que te faltaron seis puntos que los perdiste por culpa de tu hinchada, va a empezar a cambiar la cosa”, concluyó.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PARTIDO ENTRE COLO COLO Y HUACHIPATO?

La Supercopa entre Colo Colo y Huachipato finalmente se terminará de disputar los últimos minutos en día y hora por confirmar. Así lo dejó en claro la ANFP por lo que se definirá al ganador del título en cancha.