Director de Blanco y Negro desmiente el interés de Colo Colo por Óscar Opazo: "No se ha discutido un regreso"

En Colo Colo siguen enfocado en lo que será el trascendental partido ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, pero miran de reojo lo que es el mercado de fichajes invernal.

Una de las grandes prioridades de Gustavo Quinteros para la segunda parte del torneo chileno es Óscar Opazo, jugador que partió de los albos a fines de 2022 a Racing Club pero no ha tenido el protagonismo esperado de la mano de Fernando Gago.

Y desde Blanco y Negro saben la actual situación que vive el “Torta” en Argentina, por lo que estarían dispuestos a hacer un esfuerzo para repatriar al lateral que levantó siete títulos con el cuadro albo entre 2017 y 2022.

Opazo era uno de los pilares fundamentales en el esquema de Quinteros | FOTO: Photosport

No obstante, Eduardo Loyola, uno de los directores de la concesionaria que maneja los hilos del cuadro albo, conversó con Al Aire Libre de Cooperativa y tiró por la borda estos rumores.

“No me consta eso, no ha salido en la discusión que tenemos en el directorio, por lo tanto no puedo opinar”, aseveró.

Hasta el momento, el primer equipo sigue entrenando en las dependencias del Estadio Monumental, para así llegar de la mejor manera al duelo por el certamen continental, todo a la espera de nuevos jugadores.