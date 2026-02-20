Tras la tremenda victoria por 1-0 ante Esporte Clube Bahia en la Copa Libertadores, O’Higgins se prepara para un nuevo desafío en la Liga de Primera, donde buscará hacerse fuerte en casa y sumar puntos para seguir escalando en la tabla.

Al frente estará nada menos que Colo Colo, equipo dirigido por Fernando Ortiz, que llega envalentonado tras conseguir dos victorias consecutivas y con la intención de seguir afirmándose en el certamen nacional.

En la antesala del compromiso, se especuló con una posible decisión de Lucas Bovaglio, entrenador del Capo de Provincia, respecto a la opción de presentar un equipo alternativo en el Estadio El Teniente de Rancagua, pensando en el duelo de vuelta ante el elenco brasileño.

El choque asoma como uno de los más atractivos de la fecha | FOTO: Carola Tabilo /Photosport

El aviso de Lucas Bovaglio a Colo Colo

Sin embargo, en la conferencia previa al choque frente al Cacique, el ex técnico de Palestino anticipó señales claras sobre la conformación del equipo.

“Es probable que varios jugadores repitan mañana (sábado). Aún queremos esperar unas horas concentrados, pero es muy probable que para el partido varios de los que jugaron el miércoles salten al césped frente a Colo Colo”, remarcó.

Luego, Bovaglio destacó la importancia del encuentro. “Tenemos esta oportunidad, la chance de ponernos de pie en el torneo local, ratificar el hacer de nuestro estadio un bastión para hacernos fuertes”.

Finalmente, el estratega trasandino se refirió al presente del conjunto albo y dejó clara su postura futbolística. “Buen rival Colo, ha comenzado con un paso en falso con Limache y obtuvo dos victorias consecutivas de local. Nosotros creemos en nuestras formas, intentamos que el rival se amolde a nosotros y no nosotros cambiar por el rival”, remató.

