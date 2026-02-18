Rancagua será el epicentro del fútbol sudamericano este miércoles 18 de febrero. O’Higgins regresa a la arena internacional para enfrentar al Esporte Clube Bahia, en el partido de ida correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores. Los dirigidos por el “Vitamina” Sánchez buscan dar el primer golpe en un Estadio El Teniente que promete un lleno total.

El equipo rancagüino llega con la ilusión intacta, pero consciente de que el fútbol brasileño siempre representa un desafío mayor. El Bahía, perteneciente al consorcio del City Group, llega a la Sexta Región con un plantel plagado de figuras y un presupuesto que supera largamente el promedio local. Sin embargo, en O’Higgins confían en la localía y en el orden táctico para sacar una ventaja que les permita soñar con la clasificación en el partido de vuelta.

Horario y coordenadas del encuentro

La cita está pactada para hoy mismo. Si eres hincha del “Capo” o simplemente quieres apoyar al representante nacional, toma nota de los horarios:

¿Cuándo? Miércoles 18 de febrero.

Miércoles 18 de febrero. ¿A qué hora? 19:00 horas (Chile).

19:00 horas (Chile). ¿Dónde? Estadio El Teniente de Rancagua.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Para quienes no puedan asistir al recinto mundialista, habrá diversas opciones para seguir el minuto a minuto de este trascendental compromiso:

Televisión Abierta: El duelo será transmitido por las pantallas de Chilevisión. Streaming: Podrás seguirlo de forma online a través de chilevision.cl y la aplicación MiCHV. Plataformas de Pago: El encuentro también estará disponible en Disney+ (Plan Premium).

El factor localía

O’Higgins sabe que gran parte de sus opciones de avanzar a la Fase 3 dependen de lo que logre construir esta noche en su casa. Mantener el arco en cero y aprovechar las oportunidades de gol será vital ante un rival que suele ser letal cuando encuentra espacios.