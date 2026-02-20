Colo Colo ya ultima detalles para lo que será uno de los duelos más atractivos de la cuarta fecha del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ se enfrentarán ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente.

Para lo que será este partido, en esta jornada se hizo un importante anuncio dentro del conjunto que comanda Fernando Ortiz, en la que el mismo DT confirmó en conferencia de prensa.

El estratega argentino confirmó en esta jornada que el delantero Lautaro Pastrán formará parte de la convocatoria en Colo Colo para lo que será su duelo ante O’Higgins de Rancagua.

El atacante tendrá su primera convocatoria oficial desde su llegada al club, en la que espera poder tener su estreno en el torneo nacional vistiendo la camiseta de Colo Colo.

Pastrán es citado en Colo Colo | Foto: Photosport

Ortiz y sus palabras por Pastrán

Dentro de la conferencia de prensa, Ortiz se encargó en explicar la razón por la que se demoró en estar operativo Lautaro Patrán en Colo Colo, en la que indica que su larga inactividad fue un importante factor para aquello, la que no le permitía estar a la par de sus compañeros.

“Lautaro desde el momento que firmó con nosotros venía con una inactividad bastante prolongada, entonces al no tener una pretemporada con el grupo y no tener el estado físico que nosotros queremos para nuestros jugadores, quizás el tiempo se extendió un poco más porque nosotros lo consideramos que es importante estar un estado físico para poder competir con sus compañeros”, declaró.

Finalmente, Ortiz confirmó la convocatoria de Lautaro Pastrán para este partido, en la que indicó que ya está en aptas condiciones para poder ser una opción, en la que nombró sus grandes cualidades que puede aportar al equipos y además, le dejó un importante mensaje para aprovechar su oportunidad.

“Está convocado, es un jugador de características diferentes que tenemos dentro de la plantilla, es desequilibrante, todos lo conocen, ojalá se pueda adaptar rápido a lo que uno tiene en la cabeza para el equipo, tendrá que saber aprovechar los minutos que yo considere en el momento que pueda entrar o en el momento que pueda iniciar, sabe que está en una institución grande y debe rendir cada fin de semana”, cerró.