El ex ayudante de Mirko Jozic y gloria alba, no tuvo piedad con el actual DT de Vélez Sarsfield.

Colo Colo empató 2-2 con Cobresal en un encuentro donde se puso dos veces en ventaja, sin embargo, el cuadro minero luchó hasta el final y se llevó un punto de premio.

BOLAVIP conversa con Eddio Inostroza, otrora ayudante de Mirko Jozic, el que apunta a un agente externo de remover el camarín de Colo Colo, afirmando que “hay una incomodidad en el plantel que aún no entiendo”.

Para luego apuntar los dardos a Gustavo Quinteros. “Más encima su colega argentino que estuvo antes acá, da una entrevista diciendo que quiere volver a Colo Colo, así actúan los argentinos, y desgraciadamente los periodistas les dan bola”, se queja amargamente.

Según el Yeyo, tales declaraciones perjudican el trabajo del actual entrenador de los albos, Jorge Almirón. “Esto es nefasto para un técnico, a estos huevones les importa un carajo la ética”, dispara.

Yeyo Inostroza lapida a Gustavo Quinteros.

No sólo Gustavo Quinteros: También apunta a Arturo Vidal

El histórico de Colo Colo, tampoco estuvo de acuerdo con los dichos del King, acusando al árbitro y al estado de la cancha. “Arturo Vidal va a seguir dando charlas motivadoras o de líder, pero no es efectivo, todas las cosas que diga, no la están agarrando”, afirmó.

Para el final, Inostroza se refirió a la vuelta al gol de Damián Pizarro, pidiendo no sólo que se quede, si no que también el cuadro albo traiga un 10 de peso. “Tienen que traerle un creador, no existen los Chamaco, los Valdivia, para un atacante debe ser vital tener un habilitador, eso facilitaría las cosas”, cerró.