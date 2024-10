Colo Colo tuvo que sufrir más de la cuenta para quedarse con los tres puntos ante Palestino el día de ayer, donde estuvo dos veces en desventaja, pero supo remontar con goles de Javier Correa, Marcos Bolados y Carlos Palacios.

El equipo dirigido por Jorge Almirón -quien no estuvo en el banco de suplentes- no hizo su mejor presentación en lo que va del semestre, pero bastó para lograr el objetivo y quedar con la primera opción al título de cara a las últimas dos fechas.

Juan Cristóbal Guarello, comunicador y conductor de La Hora de King Kong, armó el anti ranking en la victoria alba y eligió a tres jugadores que quedaron al debe: “Entre Gil y Vidal perdieron ochocientas pelotas. La diferencia la marca Vidal porque mete cambio de frente, pero ahí de quite… una cosa es estar con Pavez en el mediocampo, otra con Gil”, dijo.

Palacios no se salvó de la crítica de Guarello. | Foto: Photosport

“Les robaron todo, parecía un turbazo el mediocampo de Palestino. Menos mal para Colo Colo que Marabel es fuerte, rápido, pero carenciado para definir. Se perdió demasiados goles”, complementó sobre Vidal y Gil.

Otro que no se salvó de las críticas fue Carlos Palacios, quien más allá del gol, no hizo su mejor partido: “Voy a sacar todo el tema personal de Palacios, pero hoy día jugó muy mal. Entre Vidal y Palacios perdieron 102 pelotas de 100. Tiene que entender que, si se pasa a uno o dos, no se va a pasar a 4 porque no tiene velocidad. Hizo un partido muy discreto”, remató.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el Cacique retomó la punta del Campeonato Nacional 2024 a falta de dos fechas e incluso podría coronarse en la próxima jornada si derrota a Deportes Iquique y la U no vence a Ñublense en Chillán.

Colo Colo en la tabla de posiciones

Los albos marchan en el primer lugar de la tabla de posiciones con 63 puntos, dos más que Universidad de Chile que no le pierde pisada al Cacique en la lucha por quedarse con el Campeonato Nacional 2024.