En Colo Colo no se quieren adelantar a nada a la espera que se defina el título del Campeonato Nacional y también la Copa Chile. Los albos podrían conseguir el doblete y por ahora hay un tema que no los quiere distraer, que es el armado del plantel para la temporada 2024, que podría incluir el anhelado regreso de Arturo Vidal.

El volante de 36 años ya ha hecho público su deseo de volver a casa, incluso en las últimas horas envió un nuevo mensaje a través de su cuenta de Twitch: “Yo no voy a Colo Colo si no me quieren. No depende de mí”.

Y esta vez encontró respuesta desde el presidente de Blanco y Negro, Afredo Stohwing. El timonel albo, contestó en la previa del partido de Colo Colo versus Unión Española: “No he visto las declaraciones. Lo queremos mucho, así que estaría equivocado”.

“Es un ídolo del club que todos lo queremos, lo admiramos, es probablemente uno de los tres mejores jugadores en la historia de Chile. Obviamente cómo no va a ser alguien considerado, esta es su casa. Una vez que termine el Campeonato y de acuerdo a las peticiones del cuerpo técnico, la evaluación de la gerencia deportiva y a lo que determine el directorio, veremos la conformación del plantel para el próximo año”, complementó el empresario.

“No hemos visto nada sobre eso, porque todas las cosas del plantel las vamos a ver una vez terminado el Campeonato y la Copa Chile”, completó.

Arturo Vidal termina contrato en diciembre con el Athletico Paranaense. (Foto: AGIF/Photosport)

En Colo Colo no harán excepciones con Arturo Vidal

En la misma línea, Stohwing dejó claro que no habrán excepciones con los ídolos y que todo jugador que sea refuerzo deberá pasar por la evaluación de todas las partes.

“Hay un profesionalismo del club que se está tratando de instaurar y no corresponde hacer excepciones. Los jugadores que se contraten deben pasar por la evaluación del cuerpo técnico y la gerencia deportiva y no corresponde hacer excepciones sobre eso”, cerró en su llegada al Estadio Monumental.

¿Cuándo darán por terminada la temporada en Colo Colo?

El último partido que tiene Colo Colo en esta temporada 2023 es la final de la Copa Chile contra Magallanes, programada para el miércoles 13 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique. Luego de aquello comenzarán las gestiones para conformar el plantel con miras al 2024.