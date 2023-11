Jordhy Thompson no aprende. Por segunda vez el futbolista de Colo Colo fue detenido por Carabineros tras ser acusado del delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar.

Pese a que la relación entre Camila Sepúlveda, su pareja, y el atacante iba mejorando, así lo mostraban las redes sociales, este lunes todo cambió de un instante a otro pues la joven estudiante de Obstetricia tuvo que llamar a Carabineros tras ser agredida por el jugador de 19 años.

Thompson y Sepúlveda estaban intentando recomponer la relación | FOTO: Instagram

EL RELATO COMPLETO DE LA DENUNCIANTE

Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Esto venía pasando hace bastante tiempo?, todas interrogantes fueron contestadas por la propia Camila Sepúlveda en el matinal Contigo En La Mañana de Chilevisión.

“Siempre fue una relación enfermiza y me afecta mucho porque yo siempre tuve la ilusión que todo iba a mejorar entre nosotros, pero nunca mejoró nada, nunca. Desde la funa y desde que nosotros volvimos, siempre fue hubieron golpes. Ayer fue algo muy fuerte que nunca pensé que me iba a pasar porque casi me mató y yo no podía más y llamé a Carabineros”, comenzó diciendo.

Minutos después, Sepúlveda dejó en claro que “yo tengo una red muy buena pero esto es el cariño que le tengo a él, pero yo volví a caer en sus manipulaciones y sus mentiras pero ya fue mucho. Él nunca ha cambiado. Todo el mundo dice que “por qué no terminai y listo, chao” pero no es solo eso porque estabamos viviendo juntos, él varias veces me echó del departamento y después me volvia a buscar. Es una constante manipulación todo el rato”.

A la hora de ser consultada sobre si volverá o no a tener una relación amorosa con Thompson, la víctima no titubeó. “Ahora es definitivo porque la verdad es que le agradezco a Dios de estar viva porque ayer mientras me ahogaba yo no podía respirar y pensaba que me iba a matar, yo tuve que esperar que él se quedara dormido para poder salir del departamento. Nunca en mi vida me había sentido así con tanto miedo, yo tuve mucho miedo de hablar por el hate que me tiran en Instagram, que yo soy culpable, que estoy con él por plata, pero la gente nunca va a saber la verdad de las cosas”.

“Él iba una vez a la semana al psicólogo, pero claramente no le sirvió porque nunca contó la verdad ahí…Desde lo que pasó ayer la gente de Colo Colo no ha hablado conmigo, pero antes sí”, complementó.

Finalmente, la pareja del ariete indicó que “yo sé que estoy mal al momento de aceptar golpes, entonces igual necesito una buena ayuda psicológica”.

¿Cuántos partidos ha jugado Jordhy Thompson en 2023?

Jordhy Thompson ha jugado 26 partidos en la temporada 2023 con Colo Colo, en los cuales ha convertido seis goles y ha dado dos asistencias.

Juega Colo Colo

Colo Colo vuelve mañana a la actividad enfrentando a Magallanes en un compromiso pendiente del Campeonato Nacional 2023, donde seguramente Jordhy Thompson será apartado y no estará presente en el Estadio El Teniente de Rancagua.