El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue dejando movimientos llamativos, no solo en Primera División, sino también en la Primera B. En las últimas horas, Deportes Santa Cruz remeció el ambiente al confirmar la incorporación de Juan Delgado, delantero de 32 años y formado en Colo Colo, en lo que aparece como uno de los fichajes más destacados de la categoría para la temporada 2026.

El arribo del atacante genera expectativas inmediatas en el cuadro albiazul, considerando su recorrido y la experiencia acumulada tanto en Chile como en el extranjero. Tras su último paso por Everton de Viña del Mar y el CD Irapuato de México durante el 2025, Delgado decidió aceptar el desafío de reforzar a Santa Cruz, equipo que busca ser protagonista y pelear por objetivos importantes este año.

Juan Delgado ficha por Deportes Santa Cruz en la Primera B nacional (Foto: Yankovic/Photosport)

La noticia fue oficializada por el propio club a través de sus redes sociales, donde destacaron las virtudes del jugador. En su mensaje de bienvenida, resaltaron su experiencia, velocidad y calidad, además de proyectarlo como un aporte en jerarquía y liderazgo para el plantel que afrontará la exigente temporada de la Primera B.

Promesa colocolina y un discreto paso por Europa

La llegada de Delgado también revive el recuerdo de su etapa en Colo Colo, institución donde se formó como futbolista profesional y donde permaneció hasta el año 2016. En el ‘Cacique’ fue considerado una de las grandes promesas de su generación, logrando consolidarse como una alternativa habitual en el primer equipo antes de dar el salto al extranjero.

Justamente fuera de Chile fue donde el delantero construyó gran parte de su carrera. Defendió camisetas en ligas competitivas como la de España con Gimnàstic de Tarragona, en Portugal con Paços de Ferreira y Tondela, además de sumar experiencias en México con Necaxa y en Inglaterra con Sheffield Wednesday, acumulando un recorrido poco habitual para jugadores que hoy militan en la B nacional.

Con este fichaje, Deportes Santa Cruz no solo suma un nombre reconocido, sino que también envía un mensaje claro al resto de la categoría: quiere competir en serio. La presencia de Juan Delgado promete elevar el nivel del plantel y, por qué no, ilusionarse con el ascenso a la Primera División nacional.

DATOS CLAVE

Deportes Santa Cruz fichó al delantero de 32 años Juan Delgado para 2026.

El ex Colo Colo llega tras su paso por Everton e Irapuato de México, no dejando buenas sensaciones en ninguno de sus últimos destinos.