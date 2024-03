Por estos días han vuelto a aparecer en los medios varias especulaciones sobre el futuro de Claudio Bravo, el arquero chileno que va a cumplir cinco años en el Real Betis y que termina contrato ahora en junio con el elenco español.

Los hinchas de Colo Colo sueñan con volver a verlo defender el arco del Cacique, club donde se formó y brilló entre 2003 y 2006, para luego partir a Europa.

Actualmente el experimentado portero tiene 40 años y un currículum recargado de éxitos, tanto con la Selección Chilena como en Barcelona, Manchester City y ahora con los verdiblancos.

Quien ha seguido su carrera de cerca es el exfutbolista y actual comentarista Patricio Yáñez, que también jugó para Colo Colo y el Betis. Por lo mismo, en entrevista con BOLAVIP entregó su opinión de lo que debería pasar con el histórico capitán de La Roja.

El anhelado regreso de Claudio Bravo a Colo Colo

-¿Cree que es factible que Claudio Bravo se pueda retirar en Colo Colo?

-Que él todavía esté en el plano competitivo, este año lesionado, suplente, pero si él mentalmente quiere tener una pasada acá, de unos meses antes de retirarse o unos años, sería un real aporte.

-Al parecer sigue molesto por la vez que no lo dejaron entrenar en el Estadio Monumental.

-Nunca he entendido ese tema. Cuando tú te encuentras con personas tan importantes, tan grandes, lo mínimo tomate un café, una bebida, una piscola, un whisky. Has lo que quieras. ¿Pero qué pasó? “Es que no me dejaron entrenar, es que acá, es que allá, es que hay un dirigente…”. Chao compadre, cuando es tan importante el hecho que él pudiese llegar a Colo Colo, lo arreglas. Que vaya Aníbal Mosa, que vaya Alfredo Stohwing, que vaya alguien para allá y en el fondo esto se arregla conversando. No hay nada grave. No sé los pormenores, entiendo que hay harto cahuineo en ese tema, que no lo dejaron entrenar no sé por qué, no tengo idea, pero es un hecho insignificante cuando se trata que llegue.

-¿Debe retirarse en Colo Colo?

-A mí me gustaría verlo despedirse con la camiseta de Colo Colo, en el estadio y donde de verdad le retribuyan como lo hicieron con Matías Fernández, como lo está viviendo Arturo Vidal. Ellos no vienen a querer lucrarse de Colo Colo, ellos vienen a despedirse, pero siendo aporte. Porque no sacas nada que aparezcan con muletas. La mentalidad de este tipo de jugadores es que yo quiero terminar en Colo Colo pero a competir, no llegar y que no respondan. La expectación que se despierta es tremenda, imagínate con lo que pasó con Vidal.

-¿En qué momento Colo Colo debería repatriarlo?

-Yo creo es un tema que deberían trabajarlo desde ya, si es que él tiene la idea y la intención. Desde ya decirle que termine acá. Si él quiere terminar acá y si es que no hay otro paso todavía por el fútbol europeo, que lo haga en Chile y jugando, siendo un aporte verdadero.

Pato Yáñez atendió a Bolavip en una actividad del Real Betis en Santiago.

La disputa que se viene por el arco de La Roja

-Tal como si volviese a Colo Colo, ahora Ricardo Gareca ya anunció que lo tendrá considerado en la Selección Chilena y se topará con Brayan Cortés. ¿Quién debe ser el arquero titular de La Roja?

-Jugará el mejor. Es la ley del fútbol. En este momento, si hubiese un partido el día de mañana, a nivel de selección, un partido como lo vamos a tener en el mes de marzo y si Claudio Bravo no está jugando, debiera ser Cortés. En este momento (Bravo) está sin la contuniudad. Si él tiene la continuidad y le alcanza, para mí es lejos el número 1.

-Entonces, en este momento Brayan Cortés debería ser el titular en la Selección.

-Uno tiene que entender que los momentos hay que respetarlos y en este momento lo de Brayan Cortés, por la falta de continuidad de Claudio, debiese el titular para mí.