En el Estadio Monumental estarían decididos a ir a buscar los servicios de este jugador para que se una al Cacique en 2027.

Mientras en Colo Colo se preparan para la recta final de la Liga de Primera 2026 y la Copa Chile, la dirigencia de Blanco y Negro ya trabaja en materia de refuerzos con miras a la temporada 2027.

Esto porque en el Estadio Monumental tienen entre ceja y ceja a una de las nuevas promesas de Santiago Wanderers, quien fue campeón de la Copa Libertadores Sub 20 y brilló en la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, se trata del volante Cristóbal Ponce de 19 años. “Hace un buen rato lo vienen siguiendo, quedaron maravillados ese día en el Estadio Monumental en esta práctica de fútbol. Hace rato viene tomando mucha fuerza”, reveló el reportero.

Además, el comunicador indicó que el juvenil caturro tiene el visto bueno del entrenador del Cacique y el seguimiento lo han hecho el gerente deportivo junto al director de fútbol.

“Lo sigue el cuerpo técnico, le gusta muchísimo también a Fernando Ortiz, pero Jaime Pizarro y Daniel Morón han sido muy importante para llevar este seguimiento fin de semana a fin de semana para ver los pasos de Cristóbal Ponce”, completó Alvarado.

Cristóbal Ponce es la nuevo deseo de Colo Colo. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

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Los antecedentes de Cristóbal Ponce

Ponce está siendo titular en el primer equipo del Decano, que está en la lucha por el ascenso en la Primera B, donde lleva cuatro goles y cuatro asistencias en 21 partidos disputados.

Cabe recordar que en la previa del viaje de Wanderers a la Copa Intercontinental Sub 20, el plantel porteño visitó Macul para disputar un partido amistoso con los albos, donde llamó la atención de todos.

Consignar la buena relación entre ambos clubes, luego del negocio que realizaron con Lucas Cepeda, donde Colo Colo pagó 2 millones de dólares en total. El oriundo de Curauma llegó a Pedrero en 2024, estuvo dos temporadas, debutó en la Selección Chilena y fue vendido al Elche de España.