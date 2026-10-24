Uno de los más grandes en la historia del fútbol chileno recordó cuando las potencias europeas se lo estaban peleando, incluso estudió un nuevo idioma.

Previo a la celebración del cumpleaños número 81 de Elías Figueroa, el ídolo nacional volvió a desempolvar una vieja historia, cuando estuvo muy cerca de cruzar el charco y firmar en uno de los gigantes del fútbol europeo.

Se trata del Bayern Múnich, club que quería juntar al emblema chileno con el alemán Franz Beckenbauer, quienes eran considerados los mejores defensas del mundo en la década de los ’70.

Pero luego de dejar huella en Uruguay con Peñarol y en Brasil con el Internacional de Porto Alegre, Don Elías decidió retornar a Chile, pese al interés que había en Alemania.

Esto lo recordó en el programa ‘Fútbol y Parrilla’, donde se refirió a esta posibilidad: “El Bayern de Alemania también, tenía a los grandes clubes de Europa interesados en mí, pero yo quería volver a mi país”.

Incluso, el mundialista en Alemania 1974 y España 1982 reveló que se preparó y aprendió a hablar alemán, ayudado por su abuelo y su esposa Marcela Küpfer, ambos de origen germánico.

“Mi señora habla alemán, mi abuelo era alemán. El idioma me gustaba, lo escuchaba hablar y él me enseñaba algunas palabritas”, rememoró el tres veces mejor de América.

Publicidad

Mira el VIDEO a continuación: