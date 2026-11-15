Santiago Wanderers y Deportes Copiapó igualan en Valparaíso y así queda la tabla de la Liga de Ascenso

Santiago Wanderers y Deportes Copiapó igualaron a un tanto en Valparaíso.

Santiago Wanderers y Deportes Copiapó disputaban en esta jornada su último encuentro dentro de la fase regular en la Liga de Ascenso, en un compromiso que era clave para ambos en lo que eran sus posiciones de cara a la liguilla.

En lo que fue un disputado duelo, los ‘Caturros’ y el ‘León de Atacama’ terminaron igualando a un tanto en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, resultado que no servía de mucho para ambos equipos.

Con este resultado, Santiago Wanderers se mantiene en el tercer lugar 51 puntos, con riesgo de perder el tercer lugar a manos de Deportes Antofagasta, mientras que Deportes Copiapó llegó al séptimo lugar con 42 unidades.

Ahora, Santiago Wanderers deberá esperar por su rival para lo que será la liguilla de ascenso, mientras que Deportes Copiapó también debe esperar, pero para ver si primero entra a la liguilla, ya que Deportes Recoleta y Unión Española, podrían superarlo en la tabla.

S. Wanderers y Copiapó igualaron en Valparaíso | Foto: Photosport

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN EL ASCENSO