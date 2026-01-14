En Colo Colo hay un nuevo drama que pone en riesgo la continuidad de la pretemporada 2026, donde el Cacique viaja a Montevideo para volver a ser parte del torneo de verano Serie Río de La Plata.

Al igual que la temporada anterior, otra vez hay una disputa en la interna en el cuadro popular, que vuelve a enfrentar al plantel con la dirigencia por motivos económicos.

El año pasado fue por los premios, esta vez es por los viáticos de esta gira por Uruguay, pues en la dirigencia quieren ahorrarse este gasto. Así lo dio a conocer Radio ADN.

“Blanco y Negro determinó no entregarle viáticos ni a los jugadores ni tampoco al staff técnico, incluyendo utileros, médicos y nutricionistas”, informaron desde la emisora.

Ante aquello, el plantel se organizó para reclamar ante la dirigencia, liderados por el capitán Esteban Pavez, donde al menos buscan que los viáticos sean otorgados al staff que los acompañe en el país oriental.

“Los referentes del plantel, encabezados por Esteban Pavez, intervienen en esta situación, apuntando a que al menos los trabajadores que los acompañan sí puedan recibir dinero extra por el viaje a Uruguay”, detallaron desde el medio antes citado.

Esteban Pavez lidera los reclamos en Colo Colo. (Foto: @ColoColo)

Los jugadores no quisieron hablar rumbo a Uruguay

Mientras tanto, el plantel emprendió vuelo a la capital charrúa, pero los jugadores no quisieron hablar en su tránsito por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.

Cabe recordar que este jueves 15 de enero Colo Colo tiene su primer partido amistoso por la Serie Río de La Plata, donde enfrentará a Olimpia de Paraguay a las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini.

En síntesis