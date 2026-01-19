En Colo Colo se empiezan a encender las alarmas tras los últimos resultados que ha cosechado el equipo que dirige Fernando Ortiz en su pretemporada en Uruguay, pues el Cacique lleva tres derrotas consecutivas.

Anoche, el cuadro popular se inclinó por 3-2 ante Alianza Lima en su segundo compromiso por la Serie Río de La Plata, torneo de verano donde se había estrenado con un empate sin goles ante Olimpia, imponiéndose en penales.

Luego del choque con el decano del fútbol paraguayo, Colo Colo tuvo un partido amistoso a puertas cerradas contra Universidad de Concepción, equipo chileno que también se encuentra en Montevideo haciendo su pretemporada.

En aquella oportunidad, el Campanil sorprendió al Cacique venciéndolo por 1-0 con gol de Pablo Parra.

Nueva derrota de Colo Colo en Uruguay

Y esta jornada, los pupilos del Tano Ortiz volvieron a caer en un partido de entrenamiento, esta vez ante el Montevideo City Torque, donde jugó y anotó un tanto el delantero uruguayo Salomón Rodríguez, que fue cedido por Colo Colo esta temporada 2026.

Finalmente, en su visita a la Montevideo City Football Academy, el Eterno Campeón cayó por 2-0 en 70 minutos de juego, donde el técnico argentino alineó a los jugadores que fueron suplentes anoche contra Alianza Lima.

La gran novedad fue que volvió a tener acción el defensa Joaquín Sosa, quien es uno de los refuerzos albos y tuvo descanso ante los peruanos por una fatiga muscular.

Esteban Obregon y Salomón Rodríguez hicieron los goles del Montevideo City Torque. (Foto: @MvdCityTorque)

En síntesis