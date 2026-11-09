El refuerzo más criticado de Colo Colo golpea la mesa: “Me queda un año de contrato”

Llegó con cartel para ser titular indiscutido, pero apenas suma 13 partidos en toda la temporada. Pese a ello, reconoció estar feliz en Macul.

Javier Méndez quiere continuar en Colo Colo durante la temporada 2027. El defensor uruguayo, que llegó a comienzos de año desde Peñarol con la expectativa de convertirse en una pieza importante de la zaga alba, expresó su deseo de permanecer en Macul pese a los pocos minutos que ha sumado durante su primera campaña en el fútbol chileno.

Tras consagrarse campeón con el Cacique, el zaguero de 31 años abordó su futuro y dejó en claro que está cómodo en el club. “Yo tengo un año más de contrato, estoy feliz acá… Obviamente que no pasa por mí la decisión sino por el jefe que está ahí al lado y el entrenador, pero nada, que sea lo que Dios quiera. Estoy feliz de estar acá y bueno, ojalá que podamos seguir ganando partidos y dentro de poco poder regalarle otro título a la gente”, manifestó.

¿Seguirá Javier Méndez en Colo Colo? (Photosport).

La temporada de Méndez, sin embargo, estuvo marcada por la falta de continuidad. Aunque arribó desde Peñarol con cartel para adueñarse de un puesto en la defensa, rápidamente perdió terreno: en lo que va de año, el charrúa apenas suma 13 partidos oficiales, con un total de 450 minutos en las tres competiciones que afrontó Colo Colo.

De esta manera, su permanencia para el próximo año dependerá de la evaluación que realice Fernando Ortiz, siempre y cuando el entrenador también continúe al mando del equipo.

Si el ‘Tano’ renueva su vínculo, deberá definir qué jugadores considera para el proyecto 2027, una decisión que será clave para el futuro del defensor uruguayo.

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En síntesis…