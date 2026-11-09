En Colo Colo recibirán una considerable suma de dinero para invertir en refuerzos con miras a la Copa Libertadores 2027.

En Colo Colo se coronaron campeones de la Liga de Primera 2026 a tres fechas del final, cumpliendo con el gran objetivo de esta temporada que además les da la clasificación como Chile 1 a la Copa Libertadores 2027.

Los albos ahora recibirán un enorme premio económico por este título, entre lo que reparte la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Conmebol.

La ANFP otorga 600 mil dólares al campeón de Primera División, pero la tajada mayor llega desde Luque. Pues la Conmebol envía un millón de dólares al campeón de cada federación, en el caso de Chile irá para el Cacique.

El premio mayor por clasificar a Copa Libertadores

Pero eso no es todo, ya que por clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores el cuadro popular recibirá otros tres millones de dólares.

En total y automáticamente por ser campeón de la Liga de Primera, en Blanco y Negro recibirán 4,6 millones de la divisa estadounidense por concepto de premios.

La Copa Libertadores le otorga 3 millones de dólares a Colo Colo. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

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Eso sí, gran parte del monto se cargará a las cuentas de ByN recién en 2027, después de su participación en el certamen continental.

Con este prespuesto el Eterno Campeón tendrá que armar su plantel para el próximo año, pensando en refuerzos y también en las renovaciones.