El mediocampista confesó que en su primera temporada en Macul la pasó mal. Un compañero estuvo en la mira de la Garra Blanca.

Representar a Colo Colo es sinónimo de presión, lo que sus hinchas demuestran constantemente. Sin embargo, a veces dicho sentir traspasa la lógica: Emiliano Vecchio realizó una preocupante confesión.

¿Qué pasó? El mediocampista aseguró que en su primera temporada en la escuadra alba (2013), la Garra Blanca tuvo en la mira a uno de sus colegas. Temió por la vida de su par.

Es que según le indicó al youtuber Joaco Santos, el panorama fue complejo y pudo terminar en una pesadilla. No quiso exponer la identidad del otro jugador de Colo Colo.

“La Garra Blanca es muy picante. Cuando llego a Colo Colo, en el primer semestre creo que fue el peor equipo que jugué; de plantel. Éramos un desastre. ¿Cómo podemos ser tan malos? Perdíamos todos los partidos; no, mal“, lanzó.

“Llegamos de un viaje y bajamos, estaba la Garra Blanca y estaba esperando a un compañero. Me acuerdo. Un compañero más bueno, no sabes lo bueno que era, más buena gente y lo querían matar, pero literal“, agregó.

Emiliano Vecchio recordó una anécdota en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Emiliano Vecchio expone a la barra de Colo Colo

Finalmente, el volante de 37 años reveló el desenlace de la historia. De allí en más, percibió cómo era defender al conjunto de Macul. Estuvo hasta diciembre de 2015 en la institución.

“Lo estaban esperando para pegarle. Entre todos ahí pudimos hablar y después el loco la revirtió porque el otro semestre empezamos a andar mejor, salimos campeón y la fue revirtiendo. Pero a él sí, le cayeron encima”, cerró.