Colo Colo consigue la renovación de este importante jugador para el 2027

Colo Colo ya piensa en el 2027 y asegura la renovación de este importante jugador.

Colo Colo empieza a ultimar detalles para lo que será su partido de vuelta por los cuartos de final dentro de la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ se enfrentarán ante Deportes Puerto Montt.

El conjunto ‘Popular’ tiene ventaja en esta serie tras estar 1-0 arriba en el marcador y en el Estadio Monumental, ante toda su gente, espera abrochar sus boletos a las semifinales del torneo nacional.

Mientras el ‘Cacique’ se prepara para este partido, en las últimas horas se ha dado a conocer una importante noticia para el mundo de Colo Colo, en la que se dio a conocer la renovación de un jugador para el 2027.

Se trata del defensor, Erick Wiemberg, quien tenía contrato hasta finales del 2026, pero existía una cláusula de minutos jugados, la que ya cumplió, por lo que de forma automática, consiguió su renovación por un año más en Colo Colo.

Así lo dio a conocer hace unos instantes el periodista Cristián Alvarado en el programa ‘Los Tenores Mañaneros‘, en la que informó de la renovación del defensor del ‘Cacique’ por el 2027.

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El entrenador Fernando Ortiz tiene muy buen considerado a Erick Wiemberg dentro de su plantel, en donde es su gran carta de relevo ante cualquier ausencia en la defensa del ‘Popular’.

De esta forma, Colo Colo ya asegura a un importante jugador de cara al próximo año, en donde los ‘Albos’ se preparan para lo que será su vuelta a las competencias internacionales.

En Síntesis

Erick Wiemberg renovó su contrato con Colo Colo de forma automática hasta el 2027.

renovó su contrato con de forma automática hasta el 2027. El ‘Cacique’ posee una ventaja de 1-0 ante Deportes Puerto Montt en Copa Chile.

posee una ventaja de ante en Copa Chile. El acuerdo se activó por cumplir una cláusula de minutos jugados pactada para 2026.

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