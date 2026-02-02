En Colo Colo todavía no han podido presentar al futbolista argentino Lautaro Pastrán, quien sería el quinto refuerzo para esta temporada 2026, apuntado como el reemplazante de Lucas Cepeda que fue vendido al Elche.

El extremo de 23 años arribó a Santiago el pasado miércoles 28 de enero y el jueves 29 fue oficializado por el Cacique en sus redes sociales, pero después de aquello se le perdió el rastro.

El jugador que pertenece a Belgrano de Córdoba sigue en Chile pero han habido algunas diferencias entre ambos clubes que han hecho que tambalee su incorporación al cuadro popular.

Pero este lunes, habló con Radio ADN uno de los dirigentes del equipo trasandino, quien explicó detalladamente lo sucedido con Pastrán, tratándose de pequeñas dudas respecto al pago de impuestos, ya que su pase pertenece en partes iguales a Everton de Viña del Mar y Belgrano.

Así lo detalló el tesorero del Pirata, Lucas Bustos: “Ya estamos en las etapas finales, en los intercambios de documentos. Simplementte teníamos algunas diferencias, algunas dudas, porque el jugador aún pertenece el 50% a Everton y 50% a Belgrano”.

“Entonces, teníamos alguna duda respecto a los impuestos que se paga en un país y otro, y es por eso que nos hemos demorado un poquito más de la cuenta, simplemente eso. Esa demora llamémosla técnica-jurídica, siendo dos países con diferentes regímenes, leyes, tributaciones, etcétera”, aclaró.

Lautaro Pastrán viene de estar a préstamo en Liga de Quito el 2025.

Lautaro Pastrán jugará en Colo Colo

Seguido, confirmó que Pastrán jugará en Colo Colo, pues el traspaso no está en riesgo. Además, adelantó que llegará a Macul a préstamo, con un cargo, y con opción de compra.

“Eso nos llevó unos días de análisis un poquito más lento que el resto de las operaciones, pero estamos en condiciones de decir que ya estamos muy avanzados y probablemete en las próximas horas estemos estampando las firmas en la cesión del jugador, que es un préstamo con cargo y con opción”, cerró Bustos.

