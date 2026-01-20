Colo Colo ha tenido dos partidos para el olvido en la pretemporada en Uruguay, donde no ha mostrado una evolución bajo las órdenes de Fernando Ortiz y los hinchas poco a poco empiezan a perder la paciencia.

Una vez finalizado el encuentro ante Alianza Lima el domingo pasado donde los albos cayeron por 2-3, Fernando Ortiz declaró que el plantel no está cerrado y que se iba a sentar con Aníbal Mosa para discutir más incorporaciones.

El deseo del DT, eso sí, podría quedar en absolutamente nada: desde el interior de Blanco y Negro le respondieron al entrenador por su pedido de incorporar más jugadores y se llevó un portazo que se escuchó hasta Uruguay.

“Hay muy pocas lucas para otro jugador; por lo mismo, creemos que el plantel está cerrado, salvo la posibilidad de incorporar otro arquero, que tampoco creemos que pueda darse por el tema económico”, reveló una fuente del directorio al diario El Mercurio.

Eso sí, reconocen que Fernando Ortiz siempre buscó un portero que le pueda pelear el puesto al ‘Tuto’: “Lo que siempre supimos era eso, que el DT quería competencia para Fernando de Paul”, agregan.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Fernando Ortiz se tendrá que conformar con Joaquín Sosa, Matías Fernández Cordero, Javier Méndez y Maximiliano Romero como refuerzos para la temporada 2026.

