Colo Colo continúa buscando refuerzos para su línea defensiva, pero una de las negociaciones que intentó abrir terminó generando sorpresa e incomodidad en Coquimbo Unido. El objetivo era Bruno Cabrera, zaguero argentino que viene de una notable temporada en el elenco aurinegro y que ha despertado el interés de varios clubes tras su rendimiento en la Liga de Primera.

El defensor de 26 años está bien evaluado en Macul, especialmente por su regularidad, liderazgo y capacidad para adaptarse a distintos sistemas de juego. Sin embargo, la primera propuesta del ‘Cacique’ para sumarlo dejó sin palabras a la dirigencia ‘Pirata’. Así lo reveló el periodista Cristian Alvarado en radio ADN, asegurando que la fórmula presentada por Blanco y Negro fue considerada incluso una falta de respeto.

Colo Colo lanzó una oferta por Bruno Cabrera que no cayó nada bien en Coquimbo Unido (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

“Efectivamente Mosa preguntó por Cabrera. Se fueron de espalda en Coquimbo, porque ofrecía 50 mil dólares y tres jugadores que Colo Colo determinara, juveniles y jugadores que venían retornando”, partió diciendo ‘Tomate’.

La respuesta del cuadro aurinegro a los Albos habría sido tajante: “Lo rechazó de plano Coquimbo, con esta fórmula no se va Bruno Cabrera”, relató el reportero, evidenciando la molestia generada por la propuesta alba.

¿Cuándo pide Coquimbo Unido por Bruno Cabrera?

La cifra presentada por el elenco popular está muy lejos de las pretensiones del cuadro ‘Pirata’. Coquimbo Unido fijó un piso claro: al menos 650 mil dólares para dejar partir a uno de sus mejores futbolistas de la temporada. De acuerdo al medio, ni la oferta económica ni la inclusión de tres nombres desde el Monumental lograron acercarse mínimamente a ese valor.

La respuesta contundente desde el puerto deja abierta la interrogante sobre si Colo Colo insistirá con Cabrera o si buscará alternativas más accesibles para reforzar su defensa. Lo cierto es que, por ahora, el club de la Cuarta Región no tiene intención alguna de desprenderse del defensor por un monto que no se acerque a su tasación.

Cabrera, que fue pieza clave en la campaña de Coquimbo Unido, mantiene contrato vigente y es considerado un futbolista fundamental para el proyecto deportivo del 2026. Por ello, cualquier salida dependerá exclusivamente de que un club esté dispuesto a cumplir con el valor solicitado por la institución.

