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En Colo Colo ponen atención: El duro golpe que recibió Vozinha con Cabo Verde

La Selección de Cabo Verde sufrió una abrupta caída que incluye al arquero de Colo Colo, tras los partidos de la fecha FIFA.

Vozimnha recibe un duro golpe. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTVozimnha recibe un duro golpe. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

El arquero Vozinha volvió a Colo Colo tras los compromisos con la Selección de Cabo Verde en la fecha FIFA de septiembre-octubre, donde disputó dos partidos por las clasificatorias de la Copa Africana de Naciones.

Los resultados fueron bastante adversos para los Tiburones Azules, que venían de ser la gran revelación del Mundial 2026, donde llegaron a dieciseisavos de final y fueron eliminados por Argentina en tiempo extra.

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En esta pasada, cayeron ante Malí (3-1) y contra Ruanda (2-1). En ambos partidos fue titular Vozinha, cometiendo dos graves errores que dieron la vuelta al mundo.

Estos resultados le costaron a Cabo Verde la pérdida de casi 30 puntos en el ránking FIFA, siendo la selección que más unidades dejó escapar en la última actualización, que se dio a conocer este miércoles 7 de octubre.

Fueron 29,39 los puntos que perdió el combinado caboverdiano, cayendo cuatro puestos, pasando del puesto 64° al 68°.

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Chile perdió un puesto y España sigue liderando

Mientras que Chile también perdió un puesto, quedando en el lugar 50°. La Roja está detrás de Venezuela (49°) y es la octava mejor clasificada de Sudamérica, superando a Perú (53°) y Bolivia (78°).

El ránking FIFA lo sigue liderando España, la actual campeona del mundo, seguido por Argentina, Francia, Inglaterra y Portugal en el top 5.

Resumen ránking FIFA (7 de octubre del 2026)

Primer puestoEspaña (sin cambios)
Entradas a la diez mejoresninguna
Salidas de las diez mejoresninguna
Número de partidos jugados338
Selecciones que más partidos han jugadoTailandia, Vietnam (12 partidos cada una)
Selección que más puntos ha sumadoGuinea-Bisáu (35.65 puntos)
Selección que más puestos ha subidoRepública Dominicana, Ruanda (9 puestos)
Selección que más puntos ha perdidoCabo Verde (29.39 puntos)
Selección que más puestos ha bajadoSierra Leona (8 puestos)
Nuevas selecciones en la clasificaciónNinguna
Selecciones que salen de la clasificaciónNinguna
Selecciones inactivas o sin clasificaciónNinguna
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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