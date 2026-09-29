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VIDEO | Vozinha vuelve a cometer un grosero error en la derrota de Cabo Verde ante Ruanda

El portero de Colo Colo, Vozinha cometió un grosero error en la derrota de su Cabo Verde.

El nuevo grosero error de Vozinha en la derrota de Cabo Verde
© CapturaEl nuevo grosero error de Vozinha en la derrota de Cabo Verde

La Selección de Cabo Verde se encuentra disputando lo que con las clasificatorias a la Copa África, en la que en esta jornada tenía un duelo clave por la segunda fecha del Grupo K ante Ruanda en condición de local.

Dentro del equipo de Cabo Verde, el portero de Colo Colo, Vozinha, mantenía su titularidad para lo que era esta compromiso, a pesar de su flojo rendimiento en el duelo pasado ante Malí, en la que su país cayó por 3-1.

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Lamentablemente, en esta jornada la suerte no estuvo en el lado de Vozinha y su Cabo Verde, quien volvío a sufrir una derrota ante la Selección de Ruanda por 2-1, resultado que complica las aspiraciones del equipo del arquero ‘Albo’ en poder decir presente en la Copa África.

Su actuación volvió a ser muy cuestionada tras lo que fue la floja intervención en el segundo tanto del equipo visitante, en la que el golero de 40 años dejó pasar un balón dentro del área, la que no salió a interceptar y Elie Iradukunda se encargó de aprovechar este error para darle la victoria a su equipo.

VIDEO | REVISA EL GROSERO ERROR DE VOZINHA EN CABO VERDE

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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