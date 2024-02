Este domingo se vivió una lamentable jornada en el Estadio Nacional, donde Colo Colo y Huachipato disputaron la Supercopa. Desmanes e incidentes protagonizados por la barra del cuadro popular hicieron que el partido debiera suspenderse a pocos minutos del final.

El Cacique iba en ventaja y estaba cerca de coronar un buen inicio de año, pero sus propios hinchas frenaron toda la fiesta en Ñuñoa.

Sobre aquello quiso opinar el periodista deportivo Rodrigo Herrera, quien en diálogo con Bolavip entregó su parecer de los hechos.

“Este partido no debió haberse seguido jugando. No podemos naturalizar ese tipo de violencia, jugar el segundo tiempo con 20 tipos en la pista de recortan, saltando… La verdad creo que le faltó carácter no sé si a Cabero, a las autoridades a cargo, para haberlo suspendido. Estamos dando una pésima señal para lo que viene”, comenzó diciendo.

Seguido, entregó una advertencia respecto a lo que podría pasar en las próximas semanas para la llave de Copa Libertadores ante Godoy Cruz.

“Lamentablemente como esta gente solo ve el presente y les interesa solo lo de ellos, se autoboicotean. No me cabe ninguna duda que están tomando nota en la Conmebol y yo veo muy difícil que le autoricen público a Colo Colo en el partido en Mendoza con Godoy Cruz. Después de esto sería una locura”, adelantó.

“Puras señales negativas cuando pensamos que la violencia estaba controlada. Justo en el debut más encima, de esta guardia especial, de estos agentes de seguridad exclusivos para el tratamiento de personas en el estadio y que realmente nos muestran una vez más que el estado ha perdido esta batalla por más de 30 años y sin encontrarle la vuelta”, continuó.

“Es una gran derrota de Chile lo que vivimos. Imagínate gente que no respetó el minuto de silencio del ex presidente Sebastián Piñera y después violentan el memorial de los detenidos desaparecidos y los derechos humanos que está en el codo norte”, completó.

Así fueron los incidentes en la Supercopa. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

En el plano futbolístico

Yendo al análisis futbolístico, Herrera destacó el primer tiempo del cuadro popular, que rápidamente se puso arriba por 2-0.

“Creo que Colo Colo en el primer tiempo fue mejor, el segundo tiempo se jugó al trote. Huachipato fue muy ingenuo. Colo Colo encontró los espacios haciendo que los zagueros de Huachipato corrieran a sus espaldas, generando ahí el gol de Palacios que desequilibra todo“, explicó.

“Después viene el tema del penal, yo me quedo con una duda. Si bien hay un toque de Loyola a Moya, sería bueno que esto se estandarizara. Después vamos a ver que la misma falta como esta otros árbitros no van a cobrar penal y eso está mal. Para mí Moya cayó livianito. Ojalá este año tengamos un criterio único”, añadió.

Elogios para Arturo Vidal

Finalmente, el comunicador se deshizo en elogios para Arturo Vidal, el gran refuerzo del Eterno Campeón para este 2024, que anotó el gol de penal e inició de gran forma la jugada para la apertura del marcador ante los Acereros.

“Vidal bien, el segundo tiempo desapareció, pero ese cambio de frente a Zavala en el primer gol de Palacios fue extraordinario. Tuvo toques de su clase, de su categoría y yo creo que en la medida que se ponga a punto Vidal va a ser un jugador que va a marcar diferencias. Colo Colo se refrescó, es una buena victoria y por supuesto acredita la condición del Cacique de primer candidato al título”, cerró.