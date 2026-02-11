El Estadio Monumental abre sus puertas este miércoles 11 de febrero para una edición especial de la Noche Alba. Bajo un enfoque profundamente solidario, el “Cacique” enfrentará a Unión Española con un objetivo que trasciende lo deportivo: recaudar fondos para ir en ayuda de los damnificados por los devastadores incendios forestales que han afectado a la Región del Biobío.

La dirigencia de Blanco y Negro ha enfatizado que lo recaudado será fundamental para los trabajos de reconstrucción en el sur del país. Se espera un marco de público importante, considerando que el hincha colocolino suele responder con fuerza ante llamados de emergencia nacional. En lo futbolístico, el duelo ante Unión Española representa una prueba de alto nivel para medir variantes tácticas antes del reinicio de la competencia oficial.

¿Cuáles son los tres partidos de la Noche Alba?

Colo Colo Femenino vs Influencers

Colo Colo Masculino vs Unión Española

Colo Colo Femenino vs Palestino

¿Qué canal dará el partido entre Colo Colo y Unión Española?

TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX y el partido comenzará a las 19:00

TNT Sports Premium según tu cableoperador: