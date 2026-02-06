En Colo Colo se pusieron la mano en el corazón y harán un magno evento en el Estadio Monumental para ir en ayuda de los damnificados de las regiones de Ñuble y Biobío por los incendios forestales, que asotaron aquella zona hace tres semanas.

Este viernes en Macul el presidente Aníbal Mosa de Blanco y Negro realizó el anuncio oficial junto a su par del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, más el capitán Fernando De Paul del primer equipo masculino y Yanara Aedo de la rama femenina.

En la instancia, dieron a conocer se qué se trata esta jornada que la denominaron la “Noche Alba Solidaria”, que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de enero desde las 19:00 horas en el Monumental y será transmitido por TNT Sports.

En ella se disputarán tres partidos amistosos, donde Colo Colo enfrentará a Unión Española y el equipo femenino se medirá con Palestino, además de otro duelo contra influencers.

Pero también habrá un espacio para presentaciones musicales, donde los primeros artistas confirmados son el grupo Inti-Illimani y Princesa Alba, quien viene de disputar la final del exitoso programa televisivo ‘Fiebre de Baile’.

En la animación estará el comediante Pedro Ruminot, quien además ejerce como director de relaciones públicas del CSD Colo Colo, que estará acompañado por el histórico relator Vladimiro Mimica y el ídolo albo Carlos Caszely.

Este evento tiene como socio a la fundación TECHO, por lo que los fondos recaudados en este evento permitirá financiar viviendas de emergencia en las comunas de Penco y Tomé, las que son de alto estándar: 27 metros cuadrados, baño y kit eléctrico incluido.

Princesa Alba es una de las primeras confirmadas para la “Noche Alba Solidaria”. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Las palabras de Fernando De Paul y Aníbal Mosa

En la instancia, habló el capitán Fernando De Paul, quien hizo un llamado a los hinchas colocolinos: “Estamos seguros que la gente va a acompañar, que la gente va a colaborar como siempre lo ha hecho el colocolino, colocolina. Nosotros desde nuestro lugar, trataremos y haremos lo posible para brindarles un lindo espectáculo, que pasemos una tarde agradable, sabiendo que lo más importante es ayudar a la gente que de verdad en este momento lo necesita y mucho”.

Mientras que el presidente Aníbal Mosa también dio unas palabras respecto a esta “Noche Alba Solidaria”: “Es un evento social, muy profundo con respecto a lo que significa cuando hay problemas en la sociedad y cómo Colo Colo se planta en esa posición. Todos los recursos que nosotros podamos juntar, ya sea por las entradas, por los auspiciadores que generosamente van a aportar, haremos un remate de camisetas, así que de todos lados vamos a agarrar recursos para poder engrosar la mayor cantidad de dinero”.

