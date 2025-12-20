El mercado de fichajes se sigue moviendo y Colo Colo entró de lleno, confirmándose el viernes el arribo de su primer refuerzo para la temporada 2026, que es el lateral derecho Matías Fernández.

También se dio a conocer que el formado en casa Jeyson Rojas volverá al Cacique para ser el suplente del ex carrilero de Independiente del Valle, completando este puesto.

Ahora la gerencia deportiva y la dirigencia de Blanco y Negro, trabajan en la búsqueda de un defensa central para terminar de reforzar la última línea del equipo que dirige Fernando Ortiz, donde los nombres que han ido tomando fuerza en las últimas horas son el paraguayo Junior Barreto y el argentino Juan Ignacio Díaz.

Este último viene de una gran temporada en O’Higgins de Rancagua, donde en su segundo año como celeste fue el capitán del elenco que dirige Francisco Meneghini, logrando la clasificación a Copa Libertadores como Chile 3.

El zaguero de 27 años acaba de terminar contrato con el Capo de Provincia y quedó en libertad de acción para negociar con cualquier club, aunque en la Sexta Región tampoco han cerrado las puertas a su continuidad.

Así lo confirmó Matías Ahumada, director de O’Higgins, a Radio ADN: “Está en evaluación como todos, los que finalizaban contrato. Finalizaba contrato con O’Higgins, está en evaluación, nosotros tenemos unas opciones que tienen distintos contenidos y distintas formas de estructurarse y eso hay que evaluar”.

De todos modos, saben que está difícil poder retenerlo, por lo que el funcionario finalizó con palabras más bien de despedida.

“Pero qué te puedo decir de Juan, es un jugador extraordinario, ha sido el capitán. Independientemente de que podamos continuar con él o no, acá siempre lo vamos a recibir con los brazos abiertos, por lo que dejó como deportista y como persona”, cerró Ahumada.

Juan Ignacio Díaz podría llegar como agente libre a Colo Colo, lo que es de gran importancia en estos momentos para la dirigencia de Blanco y Negro, pues la caja es limitada tras una temporada para el olvido.

En Macul tendrán novedades respecto a este puesto el próximo martes 23 de diciembre, en la reunión de directorio extraordinaria que dejaron agendada en la concesionaria.

En Colo Colo tienen en la mira a Juan Ignacio Díaz. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Los antecedentes de Juan Ignacio Díaz

El formado en Estudiantes de La Plata antes vistió las camisetas de Agropecuario y Barracas Central, hasta que en 2024 cruzó la cordillera para firmar por O’Higgins. En la última campaña disputó 21 partidos, anotando un gol.

Eso sí, el defensor trasandino sufrió tres lesiones que lo dejaron fuera en 13 compromisos: Empezando la temporada fue una rotura fascia plantar en el pie izquierdo (enero-febrero), después un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha (marzo-abril) y finalmente un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda (junio-julio).

En síntesis