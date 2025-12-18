El miércoles se dio a conocer desde Paraguay que un defensa de Olimpia podría ser nuevo refuerzo de Colo Colo en este mercado de fichajes, para potenciar la zaga del equipo que dirige Fernando Ortiz para la temporada 2026.

Se trata de Junior Barreto de 27 años, quien está en la vitrina del Decano y fue acercado al Cacique, incluso ambos clubes ya habrían tenido los primeros contactos por el jugador.

En medio de las negociaciones, conversó con BOLAVIP CHILE su representante, Freddy Soto, quien entregó más detalles del futbolista y de este eventual arribo al Estadio Monumental.

“Creo que hubo un acercamiento entre clubes, la primera noticia salió corriendo, estamos esperando que eso sea oficial. Creo que hablaron de club a club, salió por eso a la prensa, salió a la luz, estamos esperando que eso sea oficial“, comenzó diciendo el agente.

– ¿A Junior Barreto le interesa venir a Colo Colo?

Por el momento no tengo nada oficial, el club tampoco, pero al jugador le interesaría mucho ir a jugar ahí, ya que es un club grande, así como Olimpia. Creo que le haría bien una salida al fútbol chileno.

– ¿Qué falta para que se concrete su arribo a Colo Colo?

Primero tiene que ser oficial, creo que está en los posibles refuerzos. Colo Coo tiene una reunión el viernes, es el día clave. Si hay ese interés concreto, yo creo que va a salir, porque de parte del jugador no creo que haya problemas, dependería mucho de Colo Colo para que ellos den el sí. El presidente de acá, también hablé con él ayer y esta parte estamos todos de acuerdo que él tiene que salir a probar también opciones en el exterior.

Junior Barreto ha portado la cinta de capitán en Olimpia de Paraguay. (Foto: Instagram)

– Esta sería su primera salida al extranjero.

Es un jugador que hace tres años que está en Olimpia, ya salió campeón, con Olimpia, jugador que juega siempre, no creo que tenga problema de vestir la camiseta de Colo Colo, ya que va de un grande a otro grande.

– ¿Cuáles son las características de Barreto?

Es un jugador técnicamente muy bueno, no es como un central cualquiera que solamente saca para ganar. Es un jugador de muy buen pie, buen juego aéreo en las dos áreas y muy tranquilo. Su mayor característica es la técnica y el buen pie que tiene para salir jugando.

Consignar que Junior Barreto disputó 26 partidos con Olimpia en la última temporada, la mayoría como titular. Su perfil es diestro y su altura es de 1,87 metros.

En síntesis