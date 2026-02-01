En Perú están todos pendientes de Esteban Pavez, quien llegó a Alianza Lima como figura después de su última etapa en Colo Colo, donde consiguió seis títulos con los albos.

Quien era el capitán del Cacique decidió darse una nueva opirtunidad en el extranjero tras no ser considerado por el entrenador Fernando Ortiz y la compleja temporada 2025 que le tocó vivir.

Es por eso, que rescindió su contrato para ir al equipo que dirige Pablo Guede, quien lo venía siguiendo desde hace un tiempo, ya que lo tuvo en Colo Colo y también en Xolos de Tijuana.

Este domingo el mediocampista de 35 años dio una entrevista al canal oficial de Alianza en YouTube, donde explicó en más detalles su decisión de partir al fútbol peruno.

“Fueron varios factores. El llamado de Pablo Guede fue clave, lo conozco desde hace mucho. Esta será mi tercera experiencia trabajando con él”, comenzó diciendo.

“También vine a jugar dos veces la Copa Libertadores contra Alianza y me encantó. Es un club muy grande y tiene una hermandad especial con Colo Colo”, añadió.

“Cuando el ‘profe’ me llamó, fue claro: ven a ser campeón. Se lo dije a mi familia, y esa es mi mentalidad. He sido campeón varias veces y quiero lograrlo también aquí”, completó.

Respecto a la presión, el Huesi puso de ejemplo lo que ha vivido en Chile: “Me encanta la presión, convivo bien con ella. En Colo Colo es enorme, y acá también se siente: la gente me pedía fotos en el avión, había mucha prensa en el aeropuerto, y se nota que somos el equipo más popular del país”.

La bienvenida que le dio Paolo Guerrero

Finalmente, Pavez contó cómo lo han recibido sus nuevos compañeros en Alianza Lima, donde se reencontró con un viejo conocido y también se topó con un ídolo peruano: Paolo Guerrero.

“Todos me han recibido muy bien. Hablé con Eryc Castillo, que fue mi compañero en Tijuana, y me dio la bienvenida. También Paolo y los demás muchachos, espectacular. Con el tiempo iremos conversando y me ayudarán a adaptarme”, cerró quien ha sido seleccionado nacional.

En síntesis