Esteban Pavez y Colo Colo ya dejan atrás el primer semestre del Campeonato Nacional y se enfocarán en lo que será la segunda rueda, en la cual el Cacique intentará seguir encumbrado en la parte alta de la tabla de posiciones y meterse en torneos internacionales.

Uno de los jugadores más criticados por la parcialidad alba es el volante y capitán del conjunto Popular, quien en la temporada pasada fue uno de los pilares y emblemas en la obtención del título.

Pavez no atraviesa su mejor momento en el Cacique | Foto: Felipe Zanca/Photosport

El “Huesi”, como le apodan, no hizo oídos sordos y abordó las críticas de los hinchas del Eterno Campeón por su actual rendimiento en conferencia de prensa.

“Siempre creo que soy un jugador regular. Por eso voy a cumplir 300 partidos en Colo Colo. No es fácil. He jugado con todos los técnicos”, partió diciendo.

“Creo que este año estoy haciendo lo mejor, lo mismo que el año pasado, sólo que no se han dado las cosas. Incluso estoy corriendo más. Siempre veo las estadísticas post partido. Soy muy apasionado por el fútbol, me analizo tácticamente, lo que es mejor para el equipo y lo que el profe me pide”, agregó.

“Se ha hablado que a lo mejor he bajado el rendimiento. Puede ser. Pero no veo ese aspecto. Hoy solo no se nos están dando los resultados. Soy la cara visible y no tengo problema con que se me apunte. Trabajo el doble o triple para llevar a Colo Colo a los primeros lugares”, complementó.

“Estoy haciendo incluso más que el año pasado afuera y dentro de la cancha. Pero obviamente los resultados mandan mucho. Y espero que se nos empiecen a dar. El equipo es muy humilde, recibe bien las críticas y sabe lo bueno y malo que hace dentro de la cancha. Tengo mucha fe que será una buena segunda parte del año para nosotros”, cerró.