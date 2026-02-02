Esteban Pavez ha sido uno de los jugadores más criticados en los últimos años de Colo Colo. Los hinchas no han tenido piedad con quien fue capitán del equipo, por lo que pidieron múltiples veces a la dirigencia que el jugador se largue del club.

Finalmente, hace unos días atrás el ex Tijuana selló su salida del Cacique y fichó por el reconocido club hermano, Alianza Lima. El pivote sumará su cuarta experiencia en el fútbol extranjero.

Tras salir de los Albos, el mediocampista destacó su rol dentro de la cancha al momento de jugar: “Creo que en Colo Colo dejé la vara alta de ser capitán, porque me preocupé de muchas cosas, que a lo mejor no hay que hacerlas“, declaró Pavez.

El chileno fue duramente afectado por la ola de críticas que recibió en 2025 por los mismos hinchas que lo vieron formarse en el club.

“Fue un día de muchos sentimientos, fue un día difícil, en el sentido que dejo mi casa, un club al que llegué a los 18 años“, agregó el ex Paranaense.

Foto: @clubaloficial en X. Esteban Pavez fichó por Alianza Lima

Pese a su llegada, aún no ha podido debutar oficialmente con la camiseta blanquiazul, pero puede dar inicio en el club en un verdadero partidazo.

¿Cuándo debutará Esteban Pavez?

El formado en el Cacique puede debutar en un partido estelar, ya que Alianza Lima visitará a Club Sportivo 2 de Mayo, por los playoffs de la Copa Libertadores. Esto el próximo miércoles 4 de febrero a las 21:30 horas.

En síntesis