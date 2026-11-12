En el cuadro popular han comenzado el proceso para incorporar nuevos jugadores, con la continuidad de Fernando Ortiz casi cerrada.

El mercado de fichajes de acerca cuando quedan solo tres fechas para el cierre de la Liga de Primera 2026 y en Colo Colo con el título en el bolsillo quieren adelantar trabajo para reforzarse con miras a la Copa Libertadores 2027.

Teniendo en consideración que están muy cerca de abrochar la continuidad del entrenador Fernando Ortiz, entre las conversaciones con el técnico argentino estuvieron los puestos a potenciar para la próxima temporada.

Según dio a conocer el periodista Rodrigo López de DSports, hay cuatro puestos que serán la prioridad para reforzar cuando se abra el libro de pases, que responden a las debilidades que tiene la actual plantilla.

Los cuatro puestos a reforzar en Colo Colo

Todo parte con un nuevo lateral izquierdo, pues el Tano Ortiz quedó con ciertas dudas entre el desempeño de Diego Ulloa y Erick Wiemberg, si hasta incluso terminó probando al canterano Gedeón Díaz en aquella posición.

En mediocampo también habría concenso en que deben sumar a un volante defensivo y uno ofensivo. Mientras que el cuarto es un extremo, una posición que vienen solicitando reforzar desde la época de Jorge Almirón.

Además, el mismo reportero reveló que en el Estadio Monumental tienen en carpeta a dos juveniles de Santiago Wanderers: Cristóbal Ponce y Vicente Vargas.

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Captura de la publicación de Rodrigo López en X.

Ambos fueron campeones de la Copa Libertadores Sub 20 y disputaron la Copa Intercontinental contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.