Ex arquero de Colo Colo habla de la lucha por el arco del Cacique: "Brayan Cortés está para el salto a Europa"

Uno de los puestos con mayor competencia en el plantel de Colo Colo es el del arquero. Si bien en un comienzo comenzó atajando Brayan Cortés gracias a sus buenas actuaciones, todo eso cambió de un instante a otro y Fernando de Paul se ha fue afianzando como el titular.

¿El motivo de la suplencia del iquiqueño? El seleccionado nacional ha estado en los últimos encuentros en el banco de suplentes debido un acto extra futbolístico, decisión que fue tomada por el propio Gustavo Quinteros, la cual ha llamado la atención de los hinchas albos.

Cortés estaría buscando la posibilidad de salir de Colo Colo | Foto: Photosport

Uno que sabe lo que es atajar en el arco del conjunto Popular es el uruguayo Claudio Arbiza, portero que destacó en la recordada campaña de 1997, quien en conversación con el programa “La Previa de DaleAlbo con Valladares” de Dale Albo dio su punto de vista sobre este controversial tema.

“Los colocolinos pueden dormir tranquilos porque tienen dos arqueros espectaculares, le toque a quien le toque jugar. Lo hizo Brayan y le toca al Tuto en este momento. Tienes que prepararte todos los días para estar en un mejor nivel que el titular y demostrarle al entrenador que eres el que puede jugar”, comenzó diciendo.

“Cuando estuve con Brayan, el competía el puesto con Agustín Orión y recuerdo haberle dicho que se prepara y que no regalara nada porque su momento iba a llegar y debes demostrar. Yo creo que el salto para Brayan Cortés es Europa, aún no se sabe cuál es su techo”, agregó.

¿Y LA NOMINACIÓN A LA ROJA?

El charrúa también tuvo palabras para las polémicas frases de Eduardo Berizzo ante una nominación de Cortés a la Roja. “A mí me pasó que me sacaron de la Selección de Uruguay por ser suplente en Colo Colo. Brayan venía jugando en Colo Colo y cuando le tocó jugar por la Selección Chilena lo hizo realmente bien y no le pesó la camiseta. Hay que ver también que sucede con el caso de Claudio Bravo que cada vez que le toca jugar, también lo hace muy bien”, cerró