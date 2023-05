Ex ayudante de Mirko Jozic recomienda vender a Maximiliano Falcón: "No es solución para la defensa y se creyó el cuento"

Colo Colo vivió una noche para el olvido en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Gustavo Quinteros cayeron por 1 a 0 ante Curicó Unido y se despidieron de la primera rueda del Campeonato Nacional con más dudas que certezas.

Uno de los apuntados por los hinchas del Cacique en redes sociales fue Maximiliano Falcón, quien le propinó un fuerte planchazo al joven Nicolás Barrios en el segundo tiempo y el árbitro del encuentro decidió expulsarlo.

Falcón vuelve a sumar críticas por parte de los hinchas albos | Foto: Guille Salazar

En conversación con Bolavip Chile, Eddio Inostroza, histórico exjugador y ayudante de Mirko Jozic en su paso por los albos, le pegó flor de palo al zaguero central charrúa.

“Yo no he cambiado la opinión sobre Maximiliano Falcón. Si logran un buen acuerdo que lo vendan porque lo que está aportando es solo la fortaleza que tiene. No es solución para la defensa y el mismo se sobrevaloró y se creyó el cuento que es el personaje defensivo que no es”, detalló.

Además, el exentrenador le pidió calma a los simpatizantes del conjunto popular que comienzan a perder la paciencia con Quinteros. “Esta es una combinación de un proceso muy malo. Esperamos que este mal presente finalice en algún momento”, remarcó.

“Yo creo que van a esperar el tema de los refuerzos, después de eso van a analizar la continuidad de Gustavo Quinteros. Hay que reconocer que en algún momento dejó algo y creo que no es el momento de sacarlo porque cualquiera no va a venir a hacer un sacudón o provocarle mayor calidad al equipo completo porque Colo Colo no juega a nada”, remató.