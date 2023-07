Colo Colo sumó un nuevo fracaso a nivel internacional tras quedar afuera de la Copa Sudamericana tras ser aplastado por América Mineiro, equipo que le propinó cinco tantos en el partido de vuelta en Brasil.

La tensión en el vestuario del Cacique aumentó considerablemente después del partido y las críticas de los hinchas y ex jugadores albos se hecho sentir a medida que han ido pasando las horas.

El cuadro de Minas Gerais fue superior de principio a fin | FOTO: AGIF/Photosport

En conversación con Bolavip Chile, Eddio Yeyo Inostroza, histórico ex ayudante de Mirko Jozic en los albos, analizó todo lo que dejó esta nueva eliminación del conjunto Popular en el torneo internacional.

“Yo creo que los dirigentes tienen una tarea bastante grande porque van a tener tomar una medida con toda seguridad, Colo Colo no puede seguir con este tipo de actuaciones y en este tipo de instancias”, dijo en el arranque.

Agregando que “hubo muchos puntos bajos, esquemas bajísimos y todo esto es lamentable, hace tiempo que no se veía a un Colo Colo así”.

Por último, el ex volante albo no titubeó ante una posible partida de Quinteros. “Con esta misma gente él no va a tener la varita mágica y la búsqueda no le ha dado resultado. Yo creo que los dirigentes van a tener que tomar medidas y los ciclos se cumplen”, sentenció.