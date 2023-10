Ex Colo Colo da el gran salto de su vida: de ser banca en el fútbol chileno a defender a la Roja en Santiago 2023

Las historias de esfuerzo y sacrificio tienen su recompensa en el deporte. Bien lo sabe un exjugador de Colo Colo, que en plena pandemia tuvo que dejar al cuadro albo para ir por su sueño y recalar en el fútbol de Segunda División. Es la historia de Felipe Loyola y su giro en 180 grados durante 2023. En 6 meses apenas jugó, fue banca en varios partidos, pero le torció la mano al destino, convenció a Gustavo Álvarez en Huachipato y ahora va los Panamericanos con la Roja.

En la temporada anterior, el denominado “Vikingo” -formado en la cantera alba- descendió con Fernández Vial en Primera B y este 2023 pasó a préstamo a Huachipato. Un semestre entero estuvo entre la banca y ser no citado. Es más, el ex Colo Colo pasó de jugar de volante a estar en la defensa.

Sin duda, Álvarez fue clave en este cambio y Loyola conquistó con una seguidilla de goles y ductibilidad el paso más grande de su carrera: defender a Chile en Santiago 2023, luego de ganarse su puesto de titular en Huachipato en apenas 3 meses.

“Estoy muy contento. Es un sueño para mí en lo personal estar poder jugar en la Selección y poder representar al país en este torneo en los Panamericanos. Estoy muy contento, trabajando día a día para llegar de la mejor manera posible y enfocado en Huachipato”, expresó Loyola.

Felipe Loyola -izq- dio el gran salto de su vida y jugará los Panamericanos (Photosport)

Polifuncional a la Roja

Loyola después de estar 6 meses preparándose en Huachipato logró mostrar sus cualidades, que también dio a conocer en Vial durante un par de años. Eso sí, pasó de ser volante a jugar como lateral derecho, lateral izquierdo y hasta central. Sin duda, el trabajo en la acería tuvo frutos para el ex Colo Colo.

“Es un esfuerzo desde que llegué, día a día, trabajo, trabajo y esforzarse sabía que me iba a tocar alguna posibilidad. Sabía que tenía que estar preparado y trabaje esos 6 mees con todo para estar de buena manera. Ver reflejado los frutos me da gratificación y me tiene muy contento por todo lo que quiero conseguir yendo paso a paso con el equipo”, contó.

El jugador es uno de los 18 futbolistas que estará en la Roja y que trabajó en varios microciclos. Loyola tiene 12 partidos jugados y 4 goles. Desde julio de 2023 empezó a ser regular en Huachipato y, de ahí en adelante, el Vikingo empezó a forjar su camino hacia la Selección Chilena.