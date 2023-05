Ex gloria de Paraguay destruye a Darío Lezcano por su forma física en Colo Colo: "Es un mal profesional"

Darío Lezcano llegó a Colo Colo como un crack por su pasado en Europa y en México. Sin embargo, el delantero paraguayo ha sido uno de los jugadores con peor rendimiento en el fútbol chileno y, además, en el club están al tanto de que sería uno de los borrados para el segundo semestre.

Su bajo nivel físico lo ha tenido fuera en gran parte de la temporada. Apenas 3 goles y un cúmulo de lesiones son las que registró Lezcano en los albos. Una ex gloria de Paraguay como Alicio Solalinde condenó el bajo cometido del artillero.

“Estoy desilusionado de él. Por los antecedentes que tenía estaba para tener un buen rendimiento en Colo Colo. Me sorprende su estado de forma, porque lo considero un profesional, porque hace años está jugando en el exterior”, sentenció el ex DT de Puerto Montt en Bolavip.

El delantero Darío Lezcano está fuera de forma y no ha rendido en Colo Colo (Photosport)

Lezcano, en el último partido que jugó ante Audax Italiano, se vio más a tono, ya que realizó un trabajo secreto para ponerse a punto. Sin embargo, las lesiones lo tienen descompensado y su aporte es nulo sobre todo en Copa Libertadores. Solalinde fue férreo en su comentario.

“Pensaba que él iba a ser más responsable en ese sentido. Jugar con sobrepeso era algo que no le permitía a mis jugadores, porque es jugar con una mochila de 5 kilos. Eso no puede ser. Está mal, porque jugar así en los segundos tiempos es para caerse a pedazos”, añadió.

El ex defensa de la Albirroja no le perdona a Lezcano su escuálido aporte en el Cacique. Es más, el exjugador fue claro: “Es lamentable la situación que protagoniza Lezcano, porque no es un buen profesional, es un mal profesional”.

Lezcano tiene 3 goles en Colo Colo durante este primer semestre y si el club quiere sacarlo debe pagar un millonario monto, ya que él llegó libre desde el FC Juárez. El más factible de dejar ir en el Cacique es Fabián Castillo.