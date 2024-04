Ex jugador de La Roja critica duramente a este jugador de Colo Colo: "Le cuesta en los partidos importantes"

Pese a caer por 2 a 1 ante Fluminense en el Estadio Maracaná, el plantel de Colo Colo se fue con un balance positivo tras haber competido de igual a igual ante el vigente campeón de la Copa Libertadores.

En Brasil algunos ojos estaban puestos en un jugador albo: el mediocampista Carlos Palacios, quien defendió por un par de temporadas la camiseta de Inter de Porto Alegre y una en Vasco da Gama.

No obstante, la “Joya” estuvo lejos de mostrar su mejor rendimiento y su displicencia en el terreno de juego hizo que se ganara las críticas de los hinchas colocolinos en redes sociales.

Palacios mostró pincelazos de su talento en Brasil | FOTO: Pier Giorgio/Photosport

RODRIGO GÓMEZ SOBRE EL RENDIMIENTO DE CARLOS PALACIOS

A Rodrigo Gómez, ex capitán de Universidad Católica, en su rol como comentarista deportivo en el programa Metrópolis Central de Radio La Clave, tampoco le gustó el nivel que mostró Palacios en el trascendental duelo ante el Tricolor.

“Hubo jugadores de bajo nivel como Carlos Palacios que no apareció, no apareció, y yo creo que por eso se devolvió de Brasil”, manifestó el ex seleccionado chileno.

“Le cuesta en los partidos importantes y le cuesta en los partidos de un calibre distinto tener jerarquía”, cerró.

¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE COLO COLO?

El Popular deberá dejar rápidamente en el olvido el partido ante Fluminense y concentrarse de lleno en el partido del próximo lunes 18 de abril, donde a partir de las 8:30 de la noche enfrentará a Cobreloa.