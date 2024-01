El pasado fin de semana se vivió el tan ansiado redebut de Arturo Vidal con la camiseta de Colo Colo, jugador que retorno al club de sus amores tras 17 años jugando en el extranjero.

Durante los 58 minutos que el King pudo estar en cancha, éste se robó todas las miradas en el triunfo por 1 a 0 ante Everton de Viña del Mar, duelo donde el bicampeón de América con la Roja incluso portó la jineta de capitán.

Ahora, el ex jugador del Athletico Paranaense y el plantel del Cacique se preparan para lo que será el amistoso ante el siempre y complicado Independiente del Valle, compromiso que está pactado para sábado 3 de febrero.

MANUEL SUÁREZ Y EL LIDERAZGO DE ARTURO VIDAL EN EL PLANTEL DE COLO COLO

Si hay alguien que conoce de cerca el trabajo del oriundo de la comuna de San Joaquín es Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Roja, el cual en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave destacó el liderazgo que le puede entregar Vidal al plantel albo.

“El dueño del circo es Arturo Vidal, entonces yo creo que el resto no se va a pasar tanta película como se pasan antes, por lo que no es menor tener un jefe adentro”, apuntó el ex DT del Cortuluá de Colombia.

Vidal viene a darle al plantel albo experiencia y liderazgo | FOTO: Andres Pina/Photosport

“¿Quién le va a decir algo? ¿Le van a levantar la voz? El negro los va a pescar y los va a sacudir, entonces está muy bueno desde el liderazgo y tú muchas veces necesitas a esos futbolistas que sean respetados desde sus compañeros, aquí hay un círculo virtuoso que si lo llevas muy bien puede ser muy interesante para Colo Colo en este torneo”, sentenció.

¿Cuándo será la presentación de Arturo Vidal en el Estadio Monumental?

Colo Colo informó que el King será presentado oficialmente en el estadio Monumental este jueves 1 de febrero a las 13:00 horas. El canje de entradas se realizará a partir del lunes 29 de enero.