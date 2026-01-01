Alejandro Hisis se refirió al presente del mercado de pases y a la situación que rodeó a Javier Correa en Colo Colo, luego de los rumores que lo vincularon con Estudiantes de La Plata. En conversación con BOLAVIP, el exjugador albo entregó una reflexión profunda sobre cómo ha cambiado la relación entre los futbolistas y los clubes en el fútbol actual.

El ‘Chino’ comenzó apuntando a una diferencia clara entre épocas, asegurando que hoy cuesta mucho más que los jugadores permanezcan largo tiempo en una misma institución. “Me he dado cuenta que cuesta que los jugadores se queden en un club por harto tiempo”, señaló, destacando que el sentido de pertenencia ya no es el mismo que antes.

En esa línea, el exdefensor recordó cómo antiguamente existía un mayor apego por la camiseta. “Antes era más de encariñarse uno con la camiseta, con el club y los colores”, comentó, para luego contrastarlo con la realidad actual. “Ahora es más normal buscar opciones cada año, y ojalá, porque eso también es negocio para los mismos representantes”, agregó.

Al analizar situaciones como la de Javier Correa, Hisis fue claro en que, ante una oferta concreta, forzar la continuidad de un jugador puede ser contraproducente. Desde su visión, el bienestar del futbolista debe ser una prioridad para el club.

Javier Correa continuará en Colo Colo pese a los rumores que lo vinculaban nuevamente con Estudiantes de La Plata (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“Más vale tener a alguien que se quede contento que a alguien que se quede incómodo”, afirmó el ‘Chino’, explicando que cuando un jugador se queda a disgusto, esa sensación no desaparece fácilmente. “Eso no se borra de la mente, queda grabado y uno empieza a darle vueltas”, sostuvo.

Finalmente, el exjugador del ‘Cacique’ concluyó que, en esos escenarios, lo más sano es facilitar una salida. “Cualquier cosa que funcione mal, el jugador piensa que debería haberse ido”, señaló, rematando que “sería lo correcto que a lo mejor se le pudiera dar la salida”. Así, pese a que Correa continuará en Colo Colo, el exalbo dejó clara su postura sobre cómo deberían actuar los clubes frente a este tipo de situaciones.

DATOS CLAVE

Alejandro Hisis analizó la situación de Javier Correa ante los rumores con Estudiantes de La Plata.

El exjugador albo afirmó que Javier Correa continuará finalmente en las filas de Colo Colo.