Este miércoles se abrió otro capítulo en los escándalos que han ocurrido en Colo Colo en el año del centenario, esta vez nuevamente al interior de Blanco y Negro.

Esta jornada el director Ángel Maulén del bloque Vial, le pidió la renuncia al presidente Aníbal Mosa y al vicepresidente Eduardo Loyola, por lo ocurrido el 10 de abril en el Estadio Monumental, cuando dos jóvenes hinchas perdieron la vida en los exteriores.

Aquello fue confirmado por el propio timonel albo en una rueda de prensa que dio tras la reunión ordinaria de directorio, aunque no dio el paso al costado.

Un histórico estalla por esta nueva polémica en Colo Colo

Y sobre esta nueva polémica opinó un histórico de Colo Colo, el exfutbolista Alejandro Hisis, quien conversó con BOLAVIP y respaldó a Mosa.

“Me parece fuera totalmente de la realidad, no creo que él haya causado o sea culpable. Hay otros organismos que tienen que preocuparse de la seguridad del estadio afuera. Creo que no corresponde, no me parece”, comenzó diciendo.

“Creo que no tiene nada que ver. Ahora si tienen problemas con él, nada que ver acusarlo de esta manera o de este caso particularmente”, agregó.

“O sea, el año del centenario la verdad que yo pensé que se habían acabado todos los problemas y ahora uno más. Mal”, finalizó el campeón de la Recopa 1992.